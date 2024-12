Seleção Pelé Pequeno Príncipe enfrenta Barça Legends

O Rei do Futebol será celebrado em alto estilo em Curitiba. O Jogo Pelé Pequeno Príncipe Legends, que ocorrerá dia 17 de novembro, às 19h30, na Ligga Arena marcará o Dia do Rei Pelé no Brasil. Instituída em julho de 2024 pela Lei n.º 14.909, a data de 19 de novembro teve sua criação liderada pelo Complexo Pequeno Príncipe. A instituição é o único projeto social formalmente apadrinhado pelo maior jogador de futebol de todos os tempos: o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe.

Em 1969, o lendário atleta do século 20 parou o Maracanã ao marcar o milésimo gol da carreira e o dedicou às crianças. O momento histórico foi o ponto de partida que garantiu a data em todo o Brasil para reconhecer as conquistas de Edson Arantes do Nascimento dentro e fora dos gramados. Para celebrar o primeiro Dia do Rei Pelé, a Seleção Pelé Pequeno Príncipe Legends e o Barcelona Legends (Barça Legends), se enfrentarão visando a arrecadar fundos para a instituição filantrópica.

O Barça Legends virá pela primeira vez ao Sul do Brasil, com Romário, Rivaldo, Giovani, Edmilson, Saviola, Angoy, Jofre e o curitibano Adriano Correia, que fará sua estreia como Barça Legends. A Seleção Pelé Pequeno Príncipe Legends já confirmou o capitão do penta Cafu, Ricardinho, Tinga, Fernando Prass, Edmundo, Grafite, D’Alessandro, Diego Lugano, entre outros.

Ingressos

Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira, dia 8, com exclusividade para sócios do Clube Athletico Paranaense. E na quinta, dia 10, para todos os interessados. A arquibancada terá preço único de R$ 100, e meia conforme a legislação, idosos, doadores de sangue, portadores de câncer, e estudantes. Além disso, haverá meia social para todos que doarem 1 quilo de alimento. Crianças têm desconto especial. De zero a 3 anos não pagam; e de 3 a 12 anos o ingresso custará R$ 20. Os ingressos serão vendidos exclusivamente no site https://ingressos.athletico.com.br/ .

Lançamento

Nesta segunda, os craques Ricardinho, Fernando Prass e Adriano junto com o diretor-geral do Barça Legends, Josep Maria Messenger, a filha do eterno rei Pelé, Flávia Kurtz Arantes do Nascimento, que também integra o Conselho de Administração da mantenedora do Pequeno Príncipe, foram recebidos pelo diretor-corporativo do Complexo Pequeno Príncipe, José Álvaro Carneiro, e pelos pacientes do hospital.

O jogo solidário conta, ainda, com o apoio da Fundação Barcelona, cuja missão é melhorar a qualidade de vida das crianças e jovens por meio da educação, saúde e esporte como ferramentas de inclusão social e equidade. A Fundação abriu mão de receber parte do resultado da partida em prol da saúde das crianças brasileiras.

Jogo Pelé Pequeno Príncipe Legends

Dia: 17 de novembro, domingo

Local: Ligga Arena - Curitiba

Horário: 19h30

Mais informações: https://lp.pequenoprincipe.org.br/jogo-legends

Sobre o Pequeno Príncipe

O Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe integra o Complexo Pequeno Príncipe, do qual também fazem parte o Hospital Pequeno Príncipe e as Faculdades Pequeno Príncipe. As unidades se complementam em pesquisa, assistência em saúde e formação.

O Hospital, é a maior e mais completa unidade pediátrica do país, com 105 anos de atuação e milhares de vidas transformadas. Especializado em alta complexidade, atende em 47 especialidades e áreas da pediatria, que contemplam diagnóstico e tratamento. Oferece 60% dos atendimentos via Sistema Único de Saúde (SUS). Por ano, realiza cerca de 220 mil atendimentos. Só em 2023, 105 mil crianças foram atendidas pela instituição.

O Instituto contribui diretamente na melhoria da vida das crianças atendidas nas unidades assistenciais do Pequeno Príncipe por meio das pesquisas desenvolvidas. Em parceria com a Faculdades, destaca-se na formação de alta qualidade de novos pesquisadores e docentes. Desenvolve também um papel importante na democratização do conhecimento ao incentivar a produção e publicação científicas.

Sobre o Barça Legends

Barça Legends é um programa criado em 2016 pelo Barcelona. A equipe é formada por cerca de 80 ex-jogadores profissionais que já defenderam a camisa do clube. O objetivo das apresentações pelo mundo é compartilhar as experiências e valores de um dos maiores clubes do planeta, por meio de jogadores que vivenciaram o Barça por dentro. O ex-jogador Albert "Chapi" Ferrer é o responsável por comandar os times do Barça Legends que disputam duelos de futebol com outras equipes pelo mundo todo.

O Brasil teve duas oportunidades de acompanhar uma partida das Lendas do Barcelona. O primeiro em 2018, em um jogo contra a Seleção de Lendas de Pernambuco, em 14 de abril de 2018. Na ocasião o time catalão venceu por 1 a 0 com gol de Giovani. A segunda em partida triangular em São Paulo entre Lendas do Barça, Borussia Dortmund e São Paulo no dia 15 de dezembro de 2019. O Barça venceu o Borussia 2 -0 (gols de Giuly e Mendieta) e perdeu para o São Paulo por 3 a 0.

Fundação Barcelona

Ajuda a promover mudanças reais nas vidas das crianças e adolescestes mais vulneráveis por meio da educação, da saúde e do esporte como ferramentas essenciais para contribuir para a inclusão social e a equidade, com especial enfoque na igualdade de gênero e na diversidade em todas as suas formas. Usa o esporte como ferramenta para a prevenção da violência, em favor da inclusão social e para promoção do acesso à saúde e à educação.