Athletico perde para o São Paulo e se afunda na ZR

No Morumbis, o Athletico perdeu para o São Paulo por 2 a 1 neste sábado (9), afundando-se ainda mais na zona de rebaixamento do Brasileirão 2024. A equipe saiu em desvantagem com o gol do atacante Luciano, chegou a empatar com Julimar, mas viu André Silva marcar o gol que garantiu a vitória paulista na partida válida pela 33ª rodada.





Essa foi a sétima derrota do Athletico em oito jogos sob o comando do técnico Lucho González. Apesar de ter interrompido uma sequência de 11 jogos sem vitórias na Série A (a pior série da história do clube), o time entrou na zona de rebaixamento e não conseguiu sair dela.





A situação do Athletico para permanecer na Primeira Divisão fica mais complicada, já que alguns adversários diretos na luta contra o rebaixamento venceram nesta rodada.





Com o resultado, o Athletico permanece com 34 pontos na 18ª posição, enquanto o São Paulo chegou a 57 pontos, mantendo-se na sexta colocação.





O próximo jogo do Athletico será contra o Atlético-MG, em partida atrasada da 19ª rodada, no próximo sábado (16), às 18h30, na Ligga Arena.





FICHA TÉCNICA





Campeonato Brasileiro 2024

33ª rodada – 09/11/2024





São Paulo 2 x 1 Athletico





São Paulo

Rafael; Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco (Jamal Lewis) e Sabino; Luiz Gustavo (Liziero), Marco Antônio (Alisson) e Lucas Moura; Luciano, Ferreirinha (Wellington Rato) e Calleri (André Silva).

Técnico: Luis Zubeldía.





Athletico

Mycael; Leo Godoy (Marcos Victor), Lucas Belezi, Matteo Gamarra e Esquivel (Fernando); Erick (Bruno Zapelli), Felipinho, Praxedes (Gabriel) e João Cruz; Julimar e Pablo (Emersonn).

Técnico: Lucho González.





Local: Morumbis, em São Paulo





Gols: Luciano, aos 6/2ºT (SPFC); Julimar, aos 23/2ºT (CAP).





Cartões amarelos: (SPFC); Leo Godoy, Erick, Felipinho, Julimar, Lucas Belezi (CAP).





Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS).

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS).

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).