Os Estádios de Futebol de Curitiba

Curitiba, cidade com forte tradição no futebol, abriga alguns dos mais emblemáticos estádios do país. Cada um deles conta com uma história única, marcada por momentos de glórias e conquistas. Confira a seguir os principais estádios de futebol da capital paranaense.





Estádio Couto Pereira (Major Antônio Couto Pereira)

Conhecido carinhosamente como Couto ou Gigante de Concreto, o Estádio Couto Pereira é o palco do Coritiba, um dos maiores clubes de futebol do Paraná. Com capacidade para 40.502 torcedores, o estádio foi inaugurado em 20 de novembro de 1932, e tem sido um cenário de grandes momentos da história do clube. A primeira partida no estádio foi entre Coritiba e América, com vitória do time alviverde por 4 a 2. O primeiro gol registrado na casa coxinha foi de Gildo, jogador do Coritiba.





Estádio Arena da Baixada (Mário Celso Petraglia)

Com capacidade para 42.370 espectadores, a Arena da Baixada, pertencente ao Atlético Paranaense, é um dos estádios mais modernos e conhecidos do Brasil. Após uma extensa reforma, o estádio foi reinaugurado em 14 de maio de 2014, recebendo a primeira partida oficial entre Atlético Paranaense e Corinthians, com vitória paulista por 2 a 1. O primeiro gol na nova arena foi marcado por Marcelo Cirino, jogador do Atlético Paranaense. Considerado um dos maiores templos do futebol paranaense, a Arena da Baixada já recebeu grandes eventos nacionais e internacionais.





Estádio Vila Capanema (Durival Britto e Silva)

Inaugurado em 23 de janeiro de 1947, o Estádio Vila Capanema tem capacidade para 17.140 pessoas e é a casa do clube Paraná Clube. O estádio é conhecido pela sua forte conexão com a história do futebol curitibano. A primeira partida oficial foi entre Ferroviário e Fluminense, com o time carioca vencendo por 5 a 1. O primeiro gol marcado na Vila Capanema foi de Joninho, atacante do Fluminense.





Estádio Vila Olímpica (Érton Coelho Queiroz)

Com capacidade para 10.000 espectadores, o Estádio Vila Olímpica, inaugurado em 7 de setembro de 1983, é uma das opções menores, mas ainda assim importante para o futebol de Curitiba. O local é sede de eventos de menor porte e de times que buscam um espaço para jogos e treinamentos. A primeira partida realizada foi entre as equipes do Pinheiros e Coritiba, com vitória do time da casa por 1 a 0. O primeiro gol do estádio foi anotado por Toninho Vieira, do Pinheiros.





Estádio Francisco Muraro

Com capacidade para 2.500 espectadores, o Estádio Francisco Muraro é um dos menores da cidade. Apesar de sua modesta estrutura, o estádio possui grande importância no cenário esportivo local, sendo palco de diversas competições e jogos de times da base e de menor porte da cidade.





Cada estádio de Curitiba é um reflexo da paixão dos curitibanos pelo futebol, representando momentos históricos e emocionantes que marcam a memória da cidade e dos clubes paranaenses.