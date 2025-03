Operário é o Campeão Paranaense 2025

A final do Campeonato Paranaense de 2025 foi definida nos pênaltis, evidenciando o equilíbrio entre as equipes ao longo dos dois confrontos decisivos. Após 180 minutos de muita disputa e um empate de 3 a 3 no placar agregado, o Operário sagrou-se bicampeão estadual, quebrando um jejum de 10 anos desde seu primeiro título.

Assim como no primeiro jogo, Operário e Maringá iniciaram a partida em alta intensidade, mas pecaram nas finalizações.

O gol que abriu o marcador veio aos 37 minutos, com Moraes. O atacante recebeu a bola na entrada da área, avançou e finalizou com categoria na saída do goleiro Elias, colocando o Dogão em vantagem.

No entanto, a comemoração do Tricolor foi breve. Apenas cinco minutos depois, o Operário partiu para o ataque e conquistou um pênalti, após a bola tocar no braço de Max Miller dentro da área. Na cobrança, Mingotti bateu com precisão e igualou o placar.

No segundo tempo, os times mantiveram um ritmo intenso nos primeiros 20 minutos. Porém, com o desgaste físico e o receio de sofrer um gol, ambos diminuíram o ímpeto ofensivo, levando a decisão para os pênaltis.

Operário brilha nas penalidades

A disputa de pênaltis foi emocionante até a última batida. Na cobrança decisiva, Ronald Carvalho foi para a bola, mas parou em Elias, que se tornou o herói do título do Fantasma.

Agora, as duas equipes voltam suas atenções para o início do Campeonato Brasileiro. O Operário estreia na Série B no dia 4 de abril, contra o Criciúma, em Santa Catarina. Já o Maringá inicia sua trajetória na Série C no dia 12 de abril, enfrentando o Guarani, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

Operário 1x1 Maringá

Penaltis 5x4

Campeonato Paranaense – jogo de volta da final

Operário: Elias; Diogo Mateus, Allan Godói (Giraldo), Joseph e Gabriel Feliciano (Cristiano); Fransérgio (Índio), Neto Paraíba e Boschilia; Allano (Jean Lucas), Vinicius Mingotti (Daniel Amorim) e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Bruno Pivetti.

Maringá: Dheimison (João Gabriel); Raphinha (Vilar), Ronald, Tito e Max Miller; Buga, Rodrigo Santos (Robertinho) e Léo Ceará (Cheron); Negueba, Matheus Moraes (Júlio Rodrigues) e Maranhão. Técnico: Jorge Castilho.

🗓️ Data e horário: sábado, 29 de março de 2025, às 16h.

📍 Local: Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

🏟️ Público: 10.153 pagantes/10.442 presentes.

💸 Renda: R$ 666.175,00.

🔎 Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR).

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas (PR).

🖥️ VAR: Rodoplho Toski Marques (PR).

⚽ Gols: Matheus Moraes (MFC), aos 37' do 1º tempo, e Vinicius Mingotti (OFEC), aos 42' do 2º tempo.

🟨 Cartões Amarelos: Maranhão, Cheron e Júlio Rodrigues (MFC); Diogo Mateus (OFEC).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.