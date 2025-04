Athletico estreia com vitória na Série B do Brasileirão

O Athletico Paranaense, começou bem a Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Paysandu por 2 a 1, em partida realizada na noite desta sexta-feira (4), no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). O confronto marcou a estreia das duas equipes na competição nacional.

A etapa inicial foi marcada por equilíbrio e muitas faltas, com ambas as equipes se estudando nos minutos iniciais. O primeiro gol saiu aos 32 minutos, quando Velasco fez boa jogada pela direita e cruzou para Zapelli, que aproveitou a falha da defesa do Paysandu e finalizou com precisão, sem chances para o goleiro Matheus Nogueira.

A resposta do Paysandu veio aos 41 minutos. Após jogada de Rossi, Leandro Vilela dominou e acertou um chute forte, igualando o marcador antes do intervalo.

Na volta do intervalo, o Paysandu tentou se impor e partiu para cima em busca da virada. Aos sete minutos, Rossi cobrou falta com categoria e obrigou o goleiro Mycael a fazer excelente defesa.

Pouco depois, aos 24, Benítez teve boa chance em lançamento de Rossi, mas finalizou para fora, mesmo cara a cara com o goleiro.

Dois minutos mais tarde, o Athletico aproveitou uma falha na saída de bola adversária. Isaac recuperou a posse e acionou Felipinho, que finalizou para defesa parcial de Matheus Nogueira. No rebote, Renan Peixoto, estreando pelo Furacão, completou para as redes e colocou os visitantes novamente em vantagem.

Em vantagem, o Athletico recuou para administrar o placar, enquanto o Paysandu intensificou a pressão em busca do empate, sem sucesso. O time paranaense conseguiu segurar o resultado até o apito final.

O duelo também marcou a aplicação de uma nova regra no futebol brasileiro. Aos 47 minutos do segundo tempo, o goleiro Mycael excedeu o limite de oito segundos para repor a bola em jogo, novidade implementada nesta temporada.

O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes puniu a infração com um escanteio a favor do Paysandu, após o goleiro segurar a bola por cerca de 12 segundos. A medida visa aumentar o tempo de bola rolando nas partidas.

Próximos compromissos

O Athletico volta a campo na próxima quinta-feira (10), às 19h, quando recebe o Criciúma na Ligga Arena, em Curitiba.

O Paysandu, por sua vez, enfrentará o Vila Nova no sábado (12), fora de casa.





Ficha Técnica

Paysandu 1 x 2 Athletico

Série B – 1ª rodada

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Ramón Martínez, Quintana e PK (Reverson); Leandro Vilela, Matheus Vargas (André Lima) e Marlon Douglas (Giovanni); Rossi, Delvalle (Borasi) e Nicolas (Jorge Benítez). Técnico: Luizinho Lopes.

Athletico: Mycael; Palacios, Habraão, Léo Pelé e Fernando (Belezi); Raul, Felipinho (Falcão) e Bruno Zapelli (Patrick); Kevin Velasco (Isaac), Luiz Fernando e Alan Kardec (Renan Peixoto). Técnico: Maurício Barbieri.

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 04 de abril de 2025, às 21h.

📍 Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA).

🔎 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

🚩 Assistentes: Hugo Savio Xavier Correa e Tiago Gomes da Silva (ambos de GO).

🖥️ VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO).

⚽ Gols: Zapelli (32/1º); Leandro Vilela (41/1º); Renan Peixoto (26/2º);

🟨 Cartões Amarelos: Leandro Vilela (PAY); Fernando, Habraão, Isaac (CAP).

🏟️ Público: 16.081 pessoas.