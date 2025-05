Goiás domina o Coritiba e reassume liderança da Série B

O Goiás retomou a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Coritiba por 1 a 0 na noite deste sábado (10), no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.

A equipe esmeraldina começou pressionando o adversário desde os primeiros instantes. Logo no primeiro minuto, Anselmo Ramon aproveitou uma falha da defesa do Coxa e finalizou de primeira, obrigando o goleiro Pedro Rangel a fazer uma grande defesa.

Aos 22 minutos, Pedrinho cruzou na área, Welliton escorou e Anselmo Ramon finalizou com perigo, rente à trave.

O Coritiba tentou reagir aos 29 minutos, quando Sebastián Gomez recebeu de Machado e arriscou de fora da área, mas sem levar perigo ao gol de Tadeu.

O Goiás voltou a controlar as ações e quase abriu o placar com Willean Lepo, que chutou por cima do travessão.

Na segunda etapa, a pressão goiana seguiu intensa. Com apenas dois minutos, Welliton driblou o goleiro Pedro Rangel, mas a defesa coxa-branca salvou em cima da linha.

O Coritiba chegou a ter algumas oportunidades ofensivas, porém sem efetividade.

Aos 22 minutos, veio o gol da vitória, Diego Caito cruzou com precisão e Rafael Gava subiu bem para cabecear firme, para as redes do Coxa.

O Goiás ainda teve chance de ampliar aos 34, quando Juninho finalizou com liberdade, mas mandou por cima do gol.

Com o resultado, o Goiás chegou aos 16 pontos e voltou à liderança da competição. Já o Coritiba permanece com 10 pontos, na oitava posição, mas pode perder posições com a continuidade da rodada.

Na próxima rodada, o Goiás enfrenta o Paysandu no domingo (18), no estádio Mangueirão. O Coritiba volta a campo na segunda-feira (19), contra o América-MG, no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

Goiás 1 x 0 Coritiba

Série B – 7ª rodada

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Willean Lepo; Marcão (Rodrigo Andrade), Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus (Gonzalo Freitas), Anselmo Ramon (Arthur Caíke) e Pedrinho. Técnico: Vagner Mancini.

Coritiba: Pedro Rangel; Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo e Zeca (João Almeida); Filipe Machado, Sebastián Gómez (Vini Paulista) e Josué; Walisson (Nicolas Careca), Lucas Ronier (De Pena) e Gustavo Coutinho (Brumado). Técnico: Denis Iwamura (interino).

🗓️ Data e horário: sábado, 10 de maio de 2025, às 18h30.

📍 Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), Goiás (GO).

🔎 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira e Mauricio Coelho Silva Penna (RS).

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

⚽ Gols: Rafael Gava, aos 22' do 2ºT (GOI).

🟨 Cartões Amarelos: Marcão (GOI).