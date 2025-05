Athletico empata com a Chape nos acréscimos e amplia momento turbulento na Série B

Em partida movimentada na Ligga Arena, o Athletico-PR arrancou um empate por 1 a 1 diante da Chapecoense nesta quinta-feira (8), na abertura da sétima rodada da Série B. O resultado, no entanto, não amenizou a crise que assola o clube paranaense.

A igualdade veio apenas nos acréscimos do segundo tempo, com Giuliano convertendo uma cobrança de pênalti. Antes disso, Walter Cler havia colocado a Chape na frente após falha do goleiro Mycael.

No primeiro jogo sob o comando interino do técnico português João Correia, o Furacão ainda desperdiçou uma grande chance. Alan Kardec teve a oportunidade de abrir o placar em penalidade máxima, mas parou na defesa de Léo Vieira, ex-Athletico, que acertou o canto da batida.

Apesar do gol no fim, quem criou as melhores oportunidades foi a equipe catarinense. Mário Sérgio chegou a balançar as redes após jogada de Giovanni Augusto, mas o VAR anulou por impedimento milimétrico. Belezi também evitou um gol certo salvando em cima da linha.

Com o quarto jogo seguido sem vitória, o Athletico aumenta a pressão interna. O time vinha de revés contra o Novorizontino, empate com o Brusque pela Copa do Brasil e a goleada sofrida frente ao Botafogo-SP, que resultou na saída do técnico Maurício Barbieri.

A torcida, impaciente, entoou cânticos exigindo mudanças e direcionou críticas ao presidente Mario Celso Petraglia, que agora corre contra o tempo para encontrar um novo comandante.

O empate deixa o Furacão temporariamente na nona posição, mas o clube pode cair na tabela conforme o desfecho da rodada. O próximo compromisso será contra o Vila Nova, no sábado (17), às 18h30, no estádio OBA, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

Athletico 1 x 1 Chapecoense

Série B – 7ª rodada

Athletico: Mycael, Lucas Belezi, Tobias Figueiredo, Léo Pelé e Esquivel (Léo Dérik); Felipinho, Patrick (Giuliano) e Zapelli (João Cruz); Luiz Fernando (Kevin Velasco), Tevis e Renan Peixoto (Alan Kardec). Técnico: João Correia.

Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo e João Paulo; Maílton (Éverton), Walter Clar, Bruno Matias, Giovanni Augusto (Jiménez) e Carvalheira (Marcio Júnior); Marcinho (Ítalo) e Mário Sérgio. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 08 de maio de 2025, às 21h35.

📍 Local: Ligga Arena, Curitiba (PR).

🏟️ Público: 11.650 pessoas

💸 Renda: R$ 171.495,00.

🔎 Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE).

🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e e Anderson da Silva Rodrigues (CE).

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).

⚽ Gols: Walter Clar (44/2º); Giuliano(54/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Felipinho (CAP); Márcio Júnior (CHA).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.