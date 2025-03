Campeonato Brasileiro 2025

Neste sábado (29/3), tem início mais uma edição do Campeonato Brasileiro. A competição contará com 20 clubes que, até o fim do ano, lutarão pelo título, por vagas nas competições continentais e para evitar o rebaixamento.





Como chegam as equipes para a disputa

Atlético-MG

Após um fim de temporada amargo em 2024, com vices na Libertadores e na Copa do Brasil, o Galo iniciou 2025 conquistando o Campeonato Mineiro pela sexta vez consecutiva. Com um elenco reformulado, mas mantendo seu principal astro, Hulk, a equipe busca um desempenho mais consistente no Brasileiro, após terminar em 12º lugar no ano passado.

Bahia

Campeão estadual e de volta à Libertadores, o Bahia vive um momento promissor. No segundo ano sob gestão da SAF, o Tricolor de Aço busca protagonismo nas competições nacionais e internacionais.

Botafogo

Atual campeão, o Alvinegro viveu um início de ano turbulento, com a demora na contratação de um novo técnico e eliminação precoce no Campeonato Carioca. Além disso, perdeu a Supercopa do Brasil e a Recopa, aumentando a incerteza sobre o rendimento na temporada.

Bragantino

O Massa Bruta escapou do rebaixamento na reta final de 2024 e inicia 2025 com o objetivo de se manter na elite. Eliminado nas quartas do Paulista, o clube ainda busca reforços.

Ceará

De volta à Série A após dois anos, o Vozão venceu o estadual e entra na competição com o foco principal na permanência.

Corinthians

O Timão reagiu na reta final de 2024, mas não conseguiu avançar na pré-Libertadores. Reforçado e com o apoio da torcida, busca uma campanha mais estável.

Cruzeiro

Após reforçar o elenco, a Raposa sonha em brigar pelo título, mas decepcionou no Mineiro ao ser eliminada pelo América-MG nas semifinais.

Flamengo

O Rubro-Negro, campeão da Supercopa e do Brasileiro de 2024, começa a temporada como um dos favoritos ao título, sob o comando de Filipe Luís.

Fluminense

Após lutar contra o rebaixamento, o Tricolor manteve sua base e chegou à final do Carioca, onde ficou com o vice diante do Flamengo.

Fortaleza

O Leão do Pici, classificado para a fase de grupos da Libertadores, pode surpreender no Brasileiro. Apesar do vice estadual, quer repetir ou superar a quarta colocação de 2024.

Grêmio

Através de um ano difícil devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Tricolor inicia 2025 com o objetivo de conquistar uma vaga na Libertadores, agora sob novo comando técnico.

Internacional

O Colorado quebrou um jejum de oito anos ao vencer o Campeonato Gaúcho e chega motivado. Em 2024, superou expectativas ao terminar em 5º.

Juventude

A equipe garantiu permanência na elite e busca estabilidade para brigar por competições continentais.

Mirassol

Em sua estreia na Série A, o clube do interior paulista tem como principal meta evitar o rebaixamento.

Palmeiras

Vice-campeão em 2024, o Verdão reforçou o elenco e chega como um dos favoritos ao título.

Santos

De volta à elite após vencer a Série B, o Peixe aposta na chegada de Neymar e outros reforços para se firmar na primeira divisão.

Sport

Após três anos na Série B, o Leão retorna à elite com o objetivo principal de se manter. A eliminação precoce na Copa do Brasil gera incertezas.

São Paulo

Classificado para a Libertadores, o Tricolor manteve boa parte do elenco e trouxe Oscar, além de contar com a promissora joia Ryan Francisco.

Vasco

Após eliminação no Carioca, o time teve tempo para se preparar para o Brasileiro e espera que seus reforços, como Nuno e Garré, se adaptem rapidamente.

Vitória

Apesar de encerrar 2024 em alta, o time baiano chega sob desconfiança após perder o estadual e sair precocemente da Copa do Brasil. O objetivo é garantir a permanência sem sustos.

O Campeonato Brasileiro 2025 promete emoção e disputa acirrada, com equipes buscando se destacar no cenário nacional e internacional.