Maringá e Operário fazem jogo emocionante pela ida na final

Apesar do gramado ruim, Maringá e Operário fizeram um grande jogo na final do Campeonato Paranaense, terminando empatados em 2 a 2 diante de mais de 15 mil torcedores. O Operário abriu 2 a 0 com gols de Boschilia e Neto Paraíba, mas o Maringá empatou com Max Miller e Moraes.

Antes do jogo, um lance inusitado ocorreu quando o zagueiro Allan Godói atingiu sem querer um repórter atrás do gol. Dentro de campo, o Operário marcou logo aos seis minutos.

O Dogão tentou reagir com boas jogadas, mas o Operário aproveitou melhor suas chances e ampliou com um golaço de Neto Paraíba.

O Maringá descontou ainda no primeiro tempo com Max Miller, após um erro defensivo, e o gol precisou ser revisado pelo VAR. Antes do intervalo, o Operário desperdiçou uma grande chance com Vinicius Mingotti, e o Maringá quase empatou com Maranhão, que acertou a trave.

O Maringá voltou melhor no segundo tempo e empatou rapidamente com um belo chute de Moraes, após erro na defesa do Operário. Depois do empate, o jogo perdeu intensidade devido ao desgaste dos jogadores e ao forte calor, mas o Operário ainda teve uma chance clara com Kleiton, que desperdiçou.

O empate no primeiro jogo deixa tudo em aberto para a volta. Se houver nova igualdade, o título será decidido nos pênaltis. A segunda partida será no sábado (29), no Estádio Germano Krüger, onde o Operário já vendeu todas as meias-entradas.

O Operário busca seu segundo título estadual, repetindo o feito de 2015, enquanto o Maringá tenta conquistar o troféu pela primeira vez.

FICHA TÉCNICA

Maringá 2x2 Operário

Campeonato Paranaense – jogo de ida da final

Maringá: Dheimison; Raphinha (Cristovam), Tito, Cauã (Vilar) e Max Miller; Buga (Cheron), Lucas Bonifácio e Léo Ceará (Vitinho); Marnahão, Matheus Moraes (Júlio Rodrigues) e Negueba. Técnico: Jorge Castilho.

Operário: Elias; Diogo Mateus, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Neto Paraíba (Índio), Fransérgio e Boschilia (Pedro Lucas); Allano (Kleiton), Vinicius Mingotti (Daniel Amorim) e Rodrigo Rodrigues (Jean Lucas). Técnico: Bruno Pivetti.

🗓️ Data e horário: sábado, 22 de março de 2025, às 16h.

📍 Local: Willie Davids, em Maringá (PR).

🏟️ Público: 15.679 pagantes/16.737 presentes.

💸 Renda: R$ 729.900,00.

🔎 Árbitro: Lucas Casagrande (PR).

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia e Luis Henrique Campanhoni Amadori (PR).

🖥️ VAR: José Mendonça da Silva Junior (PR).

⚽ Gols: Boschilia (OFEC), aos 26' do 1º tempo, Neto Paraíba (OFEC), aos 24' do 1º tempo, Max Miller (MFC), aos 27' do 1º tempo, e Moraes (MFC), aos 6' do 2º tempo.

🟨 Cartões Amarelos: Allano e Allan Godói (OFEC); Lucas Bonifácio (MFC).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.