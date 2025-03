Brasil vence a Colômbia e segue firme nas Eliminatórias

Na noite de ontem (20), a Seleção Brasileira conquistou uma vitória suada sobre a Colômbia por 2 a 1, em partida válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O duelo ocorreu no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O Brasil abriu o placar logo nos primeiros minutos, com Raphinha convertendo um pênalti. A Colômbia, no entanto, reagiu ainda no primeiro tempo, quando Luis Díaz balançou as redes após receber passe de James Rodríguez.

A partida seguiu equilibrada e intensa, com chances para os dois lados. Quando o empate parecia certo, Vinicius Júnior garantiu a vitória brasileira nos acréscimos do segundo tempo.

O atacante arriscou um chute de média distância que desviou em um defensor colombiano, tirando as chances de defesa do goleiro Vargas.

Com o resultado, o Brasil chega a 21 pontos e assume a vice-liderança das Eliminatórias, ficando atrás apenas da Argentina.

O próximo compromisso da equipe será justamente contra os argentinos, em um clássico marcado para o dia 25 de março, em Buenos Aires.

Ficha Técnica

Brasil 2 x 1 Colômbia

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

13ª rodada - 20/03/2025

Brasil: Alisson (Bento), Vanderson (Wesley), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães (André), Gerson (Joelinton) e Raphinha; Rodrygo (Savinho), Vini Jr. (Léo Ortiz) e João Pedro (Matheus Cunha) Técnico: Dorival Júnior.

Colômbia: Camilo Vargas, Muñoz, Davinson Sánchez (Carlos Cuesta), Lucumí e Mojica; Lerma, Richard Ríos e Arias (Carrascal); James Rodríguez (Castaño), Luís Díaz e Córdoba (Borré). Técnico: Néstor Lorenzo.

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 20 de março de 2025, às 21h45.

📍 Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF).

🔎 Árbitro: Alexis Herrera (VEN).

🚩 Assistentes: Jorge Urrego Martínez (VEN) e Tulio Moreno (VEN).

🖥️ VAR: Juan Soto (VEN).

⚽ Gols: Raphinha, aos 3/1º, e Vini Jr, aos 52/2º (BRA); Luis Díaz, aos 40/1º (COL).

🟨 Cartões Amarelos: Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Joelinton (BRA); Richard Ríos (COL).

🏟️ Público: 70.027 total.