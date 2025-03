Ayrton Senna da Silva, um dos mais icônicos pilotos da história da Fórmula 1, nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960. Criado no bairro do Jardim, ele começou sua trajetória no automobilismo ainda na infância, disputando competições de kart a partir dos 13 anos.

Após conquistar diversas vezes o vice-campeonato, Senna sagrou-se campeão sul-americano de kart em 1977, repetindo o feito no campeonato brasileiro nos anos de 1977, 1978 e 1980.

Determinado a alcançar voos mais altos, mudou-se para a Europa em 1981, onde iniciou sua carreira no automobilismo profissional.

No continente europeu, conquistou o campeonato inglês de Fórmula Ford 1600 em 1981, com 12 vitórias em 20 provas. No ano seguinte, dominou a Fórmula Ford 2000, garantindo os títulos europeu e britânico com um impressionante desempenho de 22 vitórias em 27 corridas.

Em 1983, brilhou na Fórmula 3 inglesa, vencendo 13 das 21 provas, sendo nove consecutivas.

A estreia na Fórmula 1 aconteceu no Grande Prêmio do Brasil de 1984, pilotando pela equipe Toleman. Ao longo de sua carreira, Senna também passou por Lotus, McLaren e Williams, consolidando-se como um dos maiores nomes do automobilismo mundial.

Em 162 Grandes Prêmios disputados, acumulou 41 vitórias, subiu ao pódio 80 vezes, conquistou 65 pole positions e registrou 19 voltas mais rápidas. Seu talento e determinação lhe renderam três títulos mundiais, em 1988, 1990 e 1991.

No auge da carreira, Ayrton Senna faleceu tragicamente em um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, no dia 1º de maio de 1994, aos 34 anos.

Seu legado, no entanto, permanece vivo, sendo lembrado como um dos maiores ídolos do esporte brasileiro e mundial.

O piloto completaria 65 anos nesta sexta-feira.