Maringá goleia o Athletico na Ligga Arena e está na final

O Maringá garantiu vaga na final do Campeonato Paranaense ao vencer o Athletico por 3 a 0 na Ligga Arena, surpreendendo os donos da casa. Maranhão abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Moraes e Rodrigo ampliaram na segunda etapa. Como o jogo de ida terminou empatado em 1 a 1, o Maringá enfrentará o Operário na decisão.

O jogo começou equilibrado, com chances para ambos os lados. O Athletico pressionava mais, mas o Maringá foi mais eficiente e abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo com Maranhão.

Na segunda etapa, o Furacão tentou reagir com mudanças ofensivas, mas o jogo ficou truncado e cheio de faltas. O Maringá aproveitou os contra-ataques e ampliou com Moraes e Rodrigo, garantindo a classificação.

A partida também foi marcada por um clima tenso na Ligga Arena. Torcedores do Athletico protestaram contra o presidente Mario Celso Petraglia, gritaram "olé" para o Maringá e pediram mudanças no time. Após o terceiro gol, muitos rubro-negros deixaram o estádio em sinal de descontentamento.

O técnico Maurício Barbieri foi o principal alvo das críticas, sendo xingado e chamado de burro. Sua decisão de manter Lucas Belezi na defesa, ao lado de Tobias e Léo Pelé, gerou insatisfação.

O Maringá continua concentrado para final contra o Operário, pois o primeiro duelo será no sábado (22), no Willie Davids, e a volta no dia 29, no Germano Krüger. O Athletico agora foca na estreia da Série B, contra o Paysandu, em Abril.

FICHA TÉCNICA

Athletico 0 x 3 Maringá

Campeonato Paranaense – Semifinal (volta)

Athletico: Mycael; Lucas Belezi (Isaac), Tobias Figueiredo e Léo Pelé; Hayen Palacios, Raul, Felipinho, Bruno Zapelli (Giuliano) e Fernando (Alan Kardec); Kevin Velasco e Luiz Fernando (Leozinho). Técnico: Maurício Barbieri.

Maringá: Dhemison; Raphinha, Ronald Carvalho, Tito, Max Miller (Cauã Tavares) e Buga; Rodrigo e Léo Ceará (Lucas Bonifácio); Negueba (Robertinho), Maranhão e Matheus Moraes. Técnico: Jorge Castilho.

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 19 de março de 2025, às 20h.

📍 Local: Ligga Arena, Curitiba (PR).

🏟️ Público: 20.979 pessoas

💸 Renda: R$ 592.320,00.

🔎 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR).

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas (PR).

🖥️ VAR: José Mendonça da Silva Jr.

⚽ Gols: Maranhão (45/1º), Matheus Moraes (25/2º) e Rodrigo Santos (35/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Felipinho, Tobias (CAP); Rodrigo Santos, Matheus Moraes (MFC).

🟥 Cartões Vermelhos: Ronald Carvalho.