Operário vence Londrina nos pênaltis

O Operário Ferroviário garantiu vaga na final do Campeonato Paranaense 2025 ao derrotar o Londrina nos pênaltis, na noite desta terça-feira (18), no Estádio do Café. Após vencer no tempo normal por 2 a 1, o Fantasma superou o Tubarão por 4 a 1 nas cobranças de penalidades.

O Jogo

O Operário abriu o placar logo aos 14 minutos do primeiro tempo, com Neto Paraíba, após passe de Gabriel Feliciano. No início da segunda etapa, Mingotti ampliou para os visitantes aos 3 minutos, aproveitando assistência de Rodrigo Rodrigues.

O Londrina reagiu rapidamente e descontou dois minutos depois, com Iago Teles, mas não conseguiu buscar o empate.

Decisão nos Pênaltis

Nas cobranças, o Londrina desperdiçou duas tentativas com Kaique e Caio Rafael, enquanto apenas Iago Teles converteu.

Pelo lado do Operário, Fransergio, Rodrigo Rodrigues, Pedro Lucas e Boschilia converteram todas as cobranças, garantindo a classificação da equipe de Ponta Grossa.

Público e Renda

A partida contou com um público total de 12.010 presentes no estádio.

Foto: Rafael Farias @nalentesports









Próximos desafios do Operário

✅ Final do Campeonato Paranaense 2025 (Jogo de Ida)

Adversário: Athletico ou Maringá

Data: 22 de março de 2025, às 16h

Local: A definir

Rafael Farias @nalentesports

Próximos desafios do Londrina

✅ Campeonato Brasileiro Série C 2025 (1ª Rodada)

Londrina x Ypiranga (RS)

Data: 13 de abril de 2025

Local: Estádio do Café, Londrina