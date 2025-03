Santos goleia Coritiba em amistoso no Couto Pereira

O Santos superou o Coritiba por 4 a 1 em um amistoso realizado neste domingo (16), no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

O confronto serviu como preparação para o Coxa visando a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Santos o Brasileirão 2025.

A partida contou com a presença de 12.545 torcedores, que testemunharam a goleada santista.

Apesar da expectativa, o atacante Neymar, estrela do time paulista, não entrou em campo devido a um desconforto muscular na coxa esquerda, permanecendo no banco de reservas.

Primeiro tempo movimentado

O Santos abriu o placar logo aos 2 minutos, com Tiquinho Soares convertendo um pênalti sofrido por Gabriel Bontempo.

O Coritiba reagiu rapidamente e empatou aos 13 minutos com um belo gol de Nicolas Careca.

No entanto, o Peixe retomou a vantagem aos 29 minutos. Após cobrança de escanteio de Soteldo, o goleiro Pedro Rangel falhou na saída, e Zé Ivaldo, de cabeça, marcou o segundo gol santista.

Já no final da primeira etapa, Tiquinho Soares aproveitou uma falha de Geovane e, aos 41 minutos, ampliou o placar para o time visitante.

Segundo tempo morno e protesto da torcida

Na etapa final, ambos os técnicos realizaram diversas substituições. O Santos voltou a campo com nove alterações, o que diminuiu o ritmo da partida.

Ainda assim, o Peixe manteve o controle e, aos 31 minutos, Deivid Washington marcou o quarto gol com um toque por cobertura dentro da área.

Do lado do Coritiba, o cenário foi de descontentamento. Sem forças para reagir, o time viu sua torcida protestar nas arquibancadas, exibindo faixas com palavras como "vergonha" e "safados", em alusão às eliminações recentes no Campeonato Paranaense e na Copa do Brasil.

Próximos compromissos

O Coritiba estreia na Série B contra o Vila Nova, em partida prevista para ocorrer entre os dias 4 e 6 de abril, com data ainda a ser confirmada.

Já o Santos, eliminado no Paulistão, segue se preparando para a disputa da Série A do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

AMISTOSO

CORITIBA 1×4 SANTOS

Coritiba

Pedro Rangel; Felipe Guimarães (Lucas Taverna), Thalisson Gabriel (Guilherme Aquino), Maicon (Tiago Cóser), João Almeida (Matías) ; Geovane, Felipe Machado (Geovane Meurer) , Lucas Ronier (Caio Matheus); Dellatorre (Carlos de Pena), Nicolas Careca (Ruan Assis) e Gustavo Coutinho (Thiago Azaf).

Técnico: Mozart

Santos

João Paulo (Gabriel Brazão) (Diógenes); JP Chermont (Diego Pituca), Gil (João Basso), Zé Ivaldo (Kevyson), Barreal (Thaciano); Rincón (Luisão), Gabriel Bontempo (Luan Peres), Rollheiser (Luca Meirelles); Soteldo (David Washington), Gabriel Veron (Rafael Freitas) e Tiquinho Soares (Léo Godoy).

Técnico: Pedro Caixinha

Local: Couto Pereira

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Sérgio Henrique Monteiro Gomes

Gols: Tiquinho Soares 2 e 41, Nicolas Careca 13 e Zé Ivaldo aos 29 do 1º; David Washington 30 do 2º

Cartões Amarelos: Maicon, Matías (COR); Kevyson (SAN)