Em jogo equilibrado, Athletico empata com o Maringá

No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paranaense de 2025, Maringá e Athletico empataram em 1 a 1 em um confronto equilibrado, disputado em um gramado muito ruim do estádio Willie Davids.

O primeiro tempo teve início com o Athletico dominando as ações ofensivas, mas foi o Maringá que abriu o placar aos 14 minutos com Maranhão, que marcou de cabeça. O Furacão reagiu e empatou após cobrança de falta de Zapelli, que encontrou Tobias Figueiredo, que também marcou de cabeça. O Dogão ainda no primeiro tempo carimbou por duas vezes a trave do Furacão.

A segunda etapa manteve o equilíbrio, com as equipes criando oportunidades, mas sem sucesso nas finalizações. O Athletico reclamou de um pênalti, de um toque de mão na area do Maringá, mas o arbitro em campo não marcou e o VAR manteve a descisão.

O empate em 1 a 1 deixa a decisão em aberto para o jogo da volta, que acontecerá na próxima quarta-feira (19) as 20 horas na Ligga Arena, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

Maringá 1 x 1 Athletico

Campeonato Paranaense – Semifinal (ida)

Maringá: Dheimison; Raphinha, Ronald Carvalho, Tito, Max Miller (Cristovam) e Buga (Vitinho); Rodrigo e Léo Ceará (Cauã Tavares); Negueba, Maranhão e Moraes (Julio Rodrigues). Técnico: Jorge Castilho.

Athletico: Mycael; Belezi, Tobias Figueiredo, Léo Pelé e Fernando; Raul, Felipinho e Bruno Zapelli (Isaac); Hayen Palacios, Kevin Velasco (Tevis) e Luiz Fernando (Matheus Babi). Técnico: Maurício Barbieri.

🗓️ Data e horário: domingo, 16 de março de 2025, às 17h.

📍 Local: Estádio Willie Davids, em Maringá (PR).

🏟️ Público: 9.300 pessoas (8.238 pagantes).

💸 Renda: R$ 288.100,00.

🔎 Árbitro: Luiz Alexandre Fernandes (PR).

🚩 Assistentes: Weber Felipe Silva e Heitor Alex Eurich (PR).

🖥️ VAR: Adriano Milczvski (PR).

⚽ Gols: Maranhão (12/1º); Tobias Figueiredo (24/1º).

🟨 Cartões Amarelos: Tito (MFC).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.