Athletico vence e avança na Copa do Brasil

O Athletico garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil 2025 ao vencer o Guarany de Bagé por 3 a 1, em partida disputada nesta quarta-feira (13) na Ligga Arena, em Curitiba.

Primeiro tempo

O confronto começou com pressão do time visitante. Logo nos primeiros minutos, Yan Philippe aproveitou uma sobra na área e finalizou com perigo, assustando o Furacão.

Mas o domínio do Athletico logo se consolidou. Aos 9 minutos, Velasco arriscou de fora da área, exigindo boa defesa de Jonathan.

Três minutos depois, Bruno Zapelli cruzou na medida para Luiz Fernando, que abriu o placar de cabeça. O Athletico seguiu pressionando com uma série de chances criadas.

Zapelli quase ampliou em chute rasteiro, mas Babi não alcançou. Em seguida, ele invadiu a área e finalizou para mais uma defesa de Jonathan. Velasco também tentou, mas a defesa do Guarany conseguiu evitar o segundo gol.

Aos 40 minutos, Luiz Fernando balançou as redes novamente após receber passe de Velasco, ampliando a vantagem para o Furacão. O Guarany ainda assustou no final da primeira etapa com Luiz Felipe, que arriscou de fora da área, mas Mycael espalmou com segurança.

Guarany reage, mas Athletico confirma a vitória

No segundo tempo, o Athletico reduziu o ritmo e passou a administrar o resultado, o que permitiu ao Guarany crescer no jogo.

Aos 13 minutos, Marllon arriscou de longe, e a bola desviou em Yan Philippe antes de enganar o goleiro Mycael e diminuir o placar.

O Athletico, voltou a ampliar aos 27 minutos. Fernando cruzou, a zaga afastou mal, e Luiz Fernando aproveitou para marcar seu terceiro gol na partida, alcançando um hat-trick e chegando a nove gols em 14 jogos na temporada.

Próximos desafios

Com a vitória, o Athletico aguarda o sorteio da CBF para descobrir seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil, que será disputada em confrontos de ida e volta.

Antes disso, o Furacão volta a campo no próximo domingo (16), às 17h, contra o Maringá, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paranaense 2025, no estádio Willie Davids, em Maringá.

Já o Guarany de Bagé, que fez sua primeira partida oficial fora do Rio Grande do Sul, foca agora na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro nesta temporada.

Ficha Técnica

Athletico 3 x 1 Guarany de Bagé

Copa do Brasil – Segunda fase

Athletico: Mycael; Hayen Palacios, Tobias Figueiredo, Léo Pelé e Fernando; Raul (Falcão), Felipinho e Bruno Zapelli (João Cruz); Kevin Velasco (Isaac), Luiz Fernando (Leozinho) e Matheus Babi (Gonzalo Mastriani). Técnico: Maurício Barbieri.

Guarany de Bagé: Jonathan; Talles, Bruno Cardoso, Fabão e João Vitor; David, Allan Christian (Murilo Cavalcante), Denis Germano e Luiz Felipe (Marllon); Rogério Sena e Yan Phelippe (Janderson). Técnico: Márcio Nunes

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 13 de março de 2025, às 19h30.

📍 Local: Ligga Arena, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP).

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (PR).

⚽ Gols: Luiz Fernando (13 e 41/1º; 28/2º); Yan Philippe (14/2º).

🏟️ Público: 16.147 pessoas