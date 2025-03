Coritiba Empata com Maringá e Está Fora do Paranaense

O Coritiba empatou em 1 a 1 com o Maringá neste domingo, no estádio Couto Pereira, e foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paranaense.

O resultado confirmou a classificação do time maringaense, que havia vencido o jogo de ida por 2 a 0 no Estádio Willie Davids.

Com o revés, o Coxa acumula o terceiro ano consecutivo sem disputar uma final estadual.

Como foi o jogo

Precisando reverter o placar, o Coritiba começou o duelo pressionando.

Aos 11 minutos, Josué cobrou escanteio, e Gustavo Coutinho abriu o placar de cabeça.

A equipe seguiu ofensiva e, aos 21, quase ampliou, mas o goleiro Dheimison fez grande defesa em cabeçada de Fracchia.

No entanto, o cenário complicou aos 29 minutos, quando Ronier acertou a boca de Max Miller em uma disputa de bola. Após revisão no VAR, o camisa 11 do Coritiba foi expulso, deixando o time com um a menos em campo.

Na segunda etapa, o Maringá aproveitou a vantagem numérica e buscou o empate.

Aos 26 minutos, Rodrigo cruzou na área, e Maranhão subiu mais alto que Fracchia para igualar o placar.

O time visitante ainda teve chances de virar, mas o goleiro Pedro Morisco fez duas defesas cruciais, garantindo o empate.

Próximos passos

Com a classificação, o Maringá enfrentará o Athletico na semifinal do Paranaense e também garantiu vaga na Copa do Brasil de 2026.

Já o Coritiba, eliminado nas quartas de final, fica fora da Copa do Brasil do próximo ano, a menos que conquiste o acesso à Série A do Brasileirão ou vença a Copa Paraná, torneio que ainda não foi oficializado, mas que, se realizado entre agosto e novembro, concederá vaga ao campeão para a Copa do Brasil.

O próximo compromisso do Coxa é apenas em 4 de abril, contra o Vila Nova, pela estreia na Série B do Brasileirão.

O Maringá aguarda a confirmação da tabela das semifinais.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 1 x 1 Maringá

Campeonato Paranaense – quartas de final (volta)

Coritiba: Pedro Morisco (Pedro Rangel); Rafinha (Felipe Guimarães), Thalisson, Maicon (João Almeida), Matías Fracchia (Thiago Azaf); Geovane, Sebastián Gómez (Meurer), Josué; Gustavo Coutinho, Lucas Ronier e Dellatorre. Técnico: Mozart.

Maringá: Dheimison; Raphinha (Cauã Tavares), Tito, Ronald e Max Miller; Rodrigo Santos, Buga (Lucas Bonifácio) e Zé Vitor (Léo Ceará); Matheus Moraes (Júlio Rodrigues), Maranhão (João Félix) e Edison Negueba. Técnico: Jorge Castilho.

🗓️ Data e horário: domingo, 9 de março de 2025, às 18h30.

📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR).

🚩 Assistentes: João Fábio Machado Brischiliari e Denise Akemi Simões de Oliveira (PR).

🖥️ VAR: Adriano Milczviski (PR).

⚽ Gols: Gustavo Coutinho aos 11' do 1º T (CFC); Maranhão, aos 26' do 2ºT (MAR).

🟨 Cartões Amarelos: Jorge Castilho, Zé Vitor, Rodrigo, Max Miller, Cauã tavares (MAR) Mozart (CFC).

🟥 Cartões Vermelhos: Lucas Ronier (CFC).

🏟️ Público: 14.421 (pagante)/16.279 (total).