Com boa atuação do VAR, Athletico vence o Azuriz e avança para Semi Final

O Athletico fez valer seu favoritismo e, com o auxílio do VAR, garantiu a classificação para as semifinais do Campeonato Paranaense 2025 ao vencer o Azuriz por 3 a 0 neste sábado(8) na Ligga Arena. O placar foi construído com um gol contra do zagueiro Lucas Adell e dois gols de Luiz Fernando que foram confirmados com a boa atuação do VAR, pois o bandeirinha havia sinalado impedimento em ambos os lances.

Embora se esperasse um confronto equilibrado, o Furacão dominou amplamente o jogo. O Azuriz não conseguiu finalizar nenhuma vez e pouco ameaçou o adversário, enquanto o Athletico, após abrir o placar aos 15 minutos, controlou o ritmo e ampliou a vantagem na segunda etapa.

O duelo também marcou o retorno de Léo Pelé à lateral esquerda. Embora tenha atuado como zagueiro nos últimos anos, ele começou a carreira na posição e foi escalado como titular devido à ausência de Fernando, que, gripado, foi poupado e ficou no banco.

Além da vitória, o Athletico quebrou uma sequência negativa contra o Azuriz, já que não vencia o adversário há três jogos (dois empates e uma derrota). No entanto, manteve o tabu de sempre sair vitorioso nos confrontos contra a equipe de Pato Branco realizados na Ligga Arena.

Agora, o Furacão aguarda o vencedor do duelo entre Coritiba e Maringá, que se enfrentam neste domingo (9), às 18h30, no Couto Pereira. Antes da semifinal estadual, o Athletico encara o Guarany de Bagé, do Rio Grande do Sul, na segunda fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para quinta-feira (13), às 19h30, na Ligga Arena.

FICHA TÉCNICA

Athletico 3 x 0 Azuriz

Campeonato Paranaense – Quartas de final (volta)

Athletico: Mycael; Dudu (Palacios), Belezi, Tobias Figueiredo e Léo Pelé (Fernando); Raul, Felipinho (Patrick) e Bruno Zapelli (Isaac); Kevin Velasco, Luiz Fernando e Matheus Babi (Leozinho). Técnico: Maurício Barbieri.

Azuriz: Vitor Hugo; Williams Bahia, Brunão, Lucas Adell e Gabriel Lima; Matheus Obina, Xavier, Cerezo, Edinho e Galvan; Matheus Guimarães. Técnico: Cícero Junior.

🗓️ Data e horário: sábado, 08 de março de 2025, às 16h.

📍 Local: Ligga Arena, Curitiba (PR).

🏟️ Público: 18.451 pessoas

💸 Renda: R$ 517.300,00.

🔎 Árbitro: José Mendonça da Silva Jr. (PR).

🚩 Assistentes: Rafael Trombeta e Nathan Martins (PR).

🖥️ VAR: Adriano Milczvski (PR).

⚽ Gols: Lucas Adell, contra (15/1º) e Luiz Fernando (13 e 19/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Patrick (CAP) Edinho (AZU).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.