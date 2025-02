Coritiba é eliminado da Copa do Brasil

O Coritiba se despediu da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira (27), após empatar em 2 a 2 com o Ceilândia no tempo regulamentar e ser derrotado por 4 a 2 na disputa de pênaltis. A partida foi realizada no Estádio Maria de Lourdes Abadia, no Distrito Federal.

O Ceilândia abriu o placar no segundo tempo com um golaço de bicicleta de Felipe Clemente, aos cinco minutos. O Coritiba reagiu rapidamente e empatou quatro minutos depois, com Lucas Ronier completando um cruzamento de Josué.

Aos 23 minutos, Felipe Clemente voltou a balançar as redes, aproveitando um cruzamento rasteiro para chutar forte e recolocar o time da casa em vantagem.

No fim da partida, já nos acréscimos, Bianqui aproveitou uma sobra de bola na área para deixar tudo igual e levar a decisão para os pênaltis.

Na disputa de penalidades, o goleiro Edmar Sucuri brilhou ao defender as cobranças de Filipe Machado e Lucas Ronier, garantindo a classificação do Ceilândia para a segunda fase da Copa do Brasil.

Próximos desafios

Com a eliminação, o Coritiba agora foca no Campeonato Paranaense, onde terá uma semana de preparação antes do confronto de volta contra o Maringá, pelas quartas de final, no dia 9 de março, às 18h30.

Já o Ceilândia segue na Copa do Brasil e enfrentará o Maracanã-CE na próxima fase, após a equipe cearense eliminar o Ferroviário-CE.

FICHA TÉCNICA

Ceilândia (4) 2 x 2 (2) Coritiba

Copa do Brasil – Primeira fase

Ceilândia: Edmar Sucuri; Paulinho, Euller (Wallace), Badhuga e Felipe Camargo; Júlio César, Nolasco (Rafael Sayão) e Pedro Bambu; Felipe Clemente, Kennedy (Milla) e Nando (Pablo Félix). Técnico: Adelson de Almeida.

Coritiba: Pedro Morisco; Rafinha, Thalisson, Rodrigo Moledo e João Almeida (Fracchia); Filipe Machado, Sebastián Gómez (Bianqui), Vini Paulista (Josué); Everaldo, Lucas Ronier e Dellatorre (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart.

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 27 de setembro de 2025, às 19h.

📍 Local: Abadião, em Brasília (DF).

🔎 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ).

🚩 Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ).

⚽ Gols: Felipe Clemente, aos 5' e aos 23' do 2º T (CEI); Lucas Ronier, aos 9' do 2º T e Matheus Bianqui, aos 93' do 2° T(CFC).

🟨 Cartões Amarelos: Kennedy, Felipe Camargo (CEI).