Maringá vence o Coritiba e abre vantagem nas quartas

O Coritiba foi derrotado pelo Maringá por 2 a 0 na tarde deste sábado (22), no Estádio Regional Willie Davids, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense.

O destaque da partida foi Max Miller, autor dos dois gols que garantiram o triunfo da equipe da casa.

Primeiro tempo equilibrado e expulsão decisiva

A partida começou com forte marcação, com o Maringá buscando jogadas em lançamentos e o Coritiba recuado, apostando nos contra-ataques.

Logo aos 5 minutos, Negueba roubou a bola de Thalisson, invadiu a área e finalizou, mas Filipe Machado conseguiu bloquear o chute.

O Coxa respondeu aos 14 minutos, quando Dellatorre cruzou para Everaldo, que cabeceou ao lado do gol.

Mas aos 35 minutos, um lance crucial mudou a dinâmica do jogo: Filipe Machado segurou Maranhão pela camisa quando o adversário ficaria cara a cara com o goleiro Pedro Morisco. O árbitro Rodolpho Toski Marques não hesitou e expulsou o volante alviverde.

Apesar da vantagem numérica, o Maringá não conseguiu alterar o placar até o intervalo.

Max Miller brilha e define a vitória do Maringá

O Maringá voltou para o segundo tempo com pressão total. Logo aos 30 segundos, Negueba finalizou para boa defesa de Morisco, que mandou para escanteio. Na cobrança, Max Miller subiu mais que Fracchia, cabeceou na trave e, no rebote, abriu o placar para o time da casa.

Com um jogador a menos, o Coritiba adotou postura defensiva e teve poucas oportunidades de ataque. A melhor chance veio aos 14 minutos, quando Ronier cruzou para Bianqui, que chutou com perigo, mas sem sucesso.

Administrando a vantagem, o Maringá diminuiu o ritmo e passou a controlar o jogo.

Aos 38 minutos, o Maringá consolidou a vitória, em um escanteio cobrado por Robertinho, a bola desviou no meio da área, Julio finalizou, Morisco espalmou, e Max Miller aproveitou o rebote para marcar seu segundo gol na partida.

Próximos desafios e situação no campeonato

Com a vitória, o Maringá leva para o jogo de volta uma vantagem de dois gols e pode perder por até um gol de diferença para avançar às semifinais. A decisão acontece no dia 9 de março, às 18h30, no Couto Pereira.

Antes disso, ambas as equipes voltam a campo pela Copa do Brasil. O Coritiba enfrenta o Ceilândia na quinta-feira, às 19h, fora de casa. Já o Maringá recebe o Juventude na terça-feira, às 19h30.





Max Miller dois gols no jogo.

📷 Créditos: Fernando Teramatsu





FICHA TÉCNICA

Maringá 2 x 0 Coritiba

Campeonato Paranaense

Jogo de ida das quartas de final

Maringá: Dheimison; Tito, Cauã Tavares (João Félix), Ronald e Max Miller; Buga (Robertinho), Zé Vitor (Léo Ceará) e Rodrigo; Moraes, Maranhão e Edison Negueba. Técnico: Jorge Castilho.

Coritiba: Pedro Morisco; Rafinha, Matías Fracchia, Thalisson (Tiago Cóser), João Almeida; Sebastián Gómez, Filipe Machado e Bianqui (Bianqui); Everaldo (Vini Paulista), Lucas Ronier (Wesley Pomba) e Dellatorre (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart.

🗓️ Data e horário: sábado, 22 de fevereiro de 2025, às 16h.

📍 Local: Estádio Willie Davids, em Maringá (PR).

🔎 Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR).

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luis de Freitas (PR).

🖥️ VAR: Adriano Milczviski. (PR).

⚽ Gols: Max Miller, ao 1' e aos 38' do 2º T (MFC).

🟨 Cartões Amarelos: Buga, Rodrigo, Max Miller (MFC); Bianqui, Rafinha (CFC).

🟥 Cartões Vermelhos: Filipe Machado (CFC).