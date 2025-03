Em jogo fraco com poucas oportunidades, Athletico fica no empate com o Azuriz

Em um confronto disputado e cheio de emoção, Athletico e Azuriz ficaram no empate sem gols nesta sexta-feira (21), no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. O placar só não foi alterado graças ao goleiro Mycael, que defendeu um pênalti nos minutos finais da primeira etapa, evitando um revés para o Furacão.

O Athletico começou a partida pressionando e obrigou o goleiro Vitor Hugo a fazer boas defesas em finalizações de Luiz Fernando e João Cruz. No entanto, o equilíbrio logo tomou conta do jogo, e as oportunidades de gol se tornaram mais raras para ambos os times.

A reta final do primeiro tempo trouxe mais emoção. Aos 42 minutos, Isaac bloqueou um chute com o braço dentro da área, levando o árbitro a marcar pênalti. Matheus Guimarães cobrou com força no canto, mas Mycael se esticou e fez uma defesa espetacular. Pouco depois, aos 45, Patrick aproveitou um rebote na área e finalizou. A bola desviou na defesa e explodiu no travessão.

Na segunda etapa, o Furacão seguiu buscando o ataque e exigiu mais trabalho de Vitor Hugo, porém sem criar grandes chances claras de gol. Dudu, Zapelli e Mastriani chegaram perto de marcar, mas pararam na atuação segura do goleiro adversário.

Com o passar do tempo, o ritmo da partida caiu, e o Azuriz passou a administrar o empate, conseguindo segurar o resultado até o apito final.

O duelo decisivo será no dia 8 de março, às 16h, na Ligga Arena. Quem vencer avança para as semifinais. Em caso de novo empate, independentemente do placar, a vaga será definida nos pênaltis. Antes disso, o Rubro-Negro estreia na Copa do Brasil na próxima terça-feira (25), às 21h30, contra o Pouso Alegre-MG, no estádio Manduzão.

FICHA TÉCNICA

Azuriz 0 x 0 Athletico

Campeonato Paranaense – Jogo de ida das quartas de final

Azuriz: Vitor Hugo; Williams Bahia, Brunão, Lucas Adell e Gabriel Lima; Matheus Obina (Samir), Cerezo, Edinho e Galvan; Wellison (Marco Bustillo/Felipe Dini) e Matheus Guimarães. Técnico: Fábio Cunha.

Athletico: Mycael; Dudu, Tobias Figueiredo, Léo Pelé e Fernando; Raul, Patrick (Felipinho) e João Cruz (Zapelli); Kevin Velasco (Leozinho), Isaac (Mastriani) e Luiz Fernando. Técnico: Maurício Barbieri.

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025, às 20h.

📍 Local: Estádio Os Pioneiros, Pato Branco (PR).

🏟️ Público: 3.266 pessoas (2.810 pagantes).

💸 Renda: R$ 77.310,00.

🔎 Árbitro: Robson Babinski (PR).

🚩 Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Junior e Luis Henrique Campanhoni Amadori (PR).

🖥️ VAR: Paulo Alves Junior.

⚽ Gols: Nenhum

🟨 Cartões Amarelos: (AZU); Velasco (CAP).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.