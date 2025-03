Paraná Clube perde para o Cianorte e está rebaixado

O Paraná Clube foi derrotado pelo Cianorte por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (12), no Estádio Albino Turbay, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense de 2025.

Com o resultado, o Tricolor teve sua queda para a segunda divisão estadual confirmada, sendo o primeiro time rebaixado nesta edição do torneio.

Esta é a terceira vez que o clube desce de divisão, repetindo os rebaixamentos de 2011 e 2022.

Primeiro tempo: Cianorte abre vantagem

O Paraná Clube iniciou a partida com maior posse de bola, mas teve dificuldades para criar jogadas ofensivas de perigo. O Cianorte, por sua vez, soube controlar o jogo e aproveitou a oportunidade que teve para inaugurar o placar.

A primeira chegada aconteceu logo no primeiro minuto, quando Félix Jorge arriscou de longe, mas mandou para fora. Aos 5, Júlio Rusch recebeu dentro da área e obrigou o goleiro Eugênio Neto a fazer uma boa defesa.

A melhor chance paranista na etapa inicial veio aos 11 minutos, quando Joesley ficou cara a cara com o goleiro após um erro na saída de bola do Cianorte. No entanto, Eugênio Neto saiu bem para evitar o gol.

O Cianorte cresceu na partida e, aos 24 minutos, aproveitou uma bola parada para abrir o placar. Vinícius Faria cobrou falta na área, Wesley subiu mais alto que a defesa e cabeceou para o fundo das redes.

O gol desestabilizou o Paraná, que passou a demonstrar nervosismo em campo. Aos 42, Júlio Rusch teve mais uma chance em cobrança de falta, mas Luiz Gustavo cabeceou para fora.

Segundo Tempo: Cianorte amplia e decreta rebaixamento

Precisando do resultado, o Paraná voltou mais ofensivo para a segunda etapa. Logo aos 4 minutos, Diego Tavares cruzou para Rikelmi, que finalizou para mais uma boa defesa de Eugênio Neto. Aos 13, Luiz Gustavo teve nova chance dentro da área, mas chutou em cima do goleiro adversário.

Apesar da pressão, o Tricolor não conseguiu transformar a posse de bola em chances reais de gol. O Cianorte, por outro lado, apostava nos contra-ataques e, aos 31 minutos, quase ampliou com Rian, mas Thiago Santos evitou o gol. Dois minutos depois, o goleiro paranista voltou a salvar a equipe em finalização de Micael.

No entanto, aos 35 minutos, o Cianorte definiu a vitória. Após cobrança de escanteio, Micael apareceu na área para empurrar a bola para o gol, selando o destino do Paraná Clube na competição.

O Tricolor tentou reagir nos minutos finais. Aos 38, Diego Tavares cruzou para Diego Ivo, que tentou de voleio, mas mandou para fora. Aos 40, Erik Bessa finalizou por cima.

Nos acréscimos, Leandro Pereira ainda tentou em cobrança de falta, mas a bola desviou na barreira e saiu rente à trave direita. No último lance, Pedro Ivo arriscou de longe, mas mandou por cima.

Situação na tabela e próximos jogos

Com a derrota, o Paraná Clube permanece com 7 pontos e não tem mais chances matemáticas de alcançar o São Joseense, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Cianorte chega aos 17 pontos e garante sua vaga na fase de mata-mata, ocupando a 5ª colocação na tabela.

Na próxima rodada, o Cianorte visita o Azuriz no sábado (15), às 16h, no Estádio Os Pioneiros. O Paraná Clube, já rebaixado, cumpre tabela contra o Coritiba, na Vila Capanema, no mesmo dia e horário.





📷 Foto Geraldo Bubniak/AGB

Classificação atualizada após a 10ª rodada.

NOVO LÍDER!









FICHA TÉCNICA

Cianorte 2x0 Paraná Clube

Campeonato Paranaense – 10ª rodada

Cianorte: Eugênio Neto; Gabriel Souza, Wesley, Anderson Salles e Nicolas; Danrley (Breno Augusto), Prado (Pedro Ivo) e Guilherme Beléa (Bruno Negueba); Rian, Vinícius Faria (Mikael) e Clinton (Márcio Maranhão). Técnico: Jerson Testoni.

Paraná Clube: Thiago Santos; Diego Ivo, Luiz Gustavo e Félix Jorge; Diego Tavares, Júlio Rusch (Danilo Nazaré), Léo César (Leandro Pereira), Geilson (Carlos Dias), Léo Silva e Kevin (Rikelmi); Joesley (Erik Bessa). Técnico: Tcheco.





🗓️ Data e horário: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, às 20h.

📍 Local: Albino Turbay, em Cianorte (PR).

🔎 Árbitro: Robson Babinski (PR).

🚩 Assistentes: Rafael Trombeta e Geovany José Roncaratte (PR).

⚽ Gols: Wesley (CIA), aos 24' do primeiro tempo, e Mikael (CIA), aos 35' do segundo tempo.

🟨 Cartões Amarelos: Léo Silva e Félix Jorge (PRC); Nicolas, Gabriel Souza e Breno Augusto (CIA).

🏟️ Público: 882 pagantes/974 presentes.