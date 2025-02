Coritiba vence o Azuriz e mantém boa fase

O Coritiba superou o Azuriz por 2 a 0 neste sábado (8), no Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, pela 9ª rodada do Campeonato Paranaense. Esta foi a primeira vitória do Coxa sobre o adversário do interior, em um confronto ainda recente, e o resultado colocou a equipe na vice-liderança provisória da competição. Ambos os gols foram marcados por Dellatorre.

A partida começou equilibrada, com o Azuriz buscando pressionar a defesa alviverde, mas o Coritiba logo assumiu o controle do jogo. Apesar de desfalques importantes, como Rafinha, Moledo e Geovane, o time se mostrou superior ao longo dos 90 minutos.

A equipe alviverde criou boas oportunidades no ataque e levou mais perigo ao adversário, com destaque para o trio ofensivo, além de Bianqui e Geovane Meurer. Aos 12 minutos, Dellatorre abriu o placar de cabeça, aproveitando cruzamento de Lucas Ronier, sem dar chances ao goleiro adversário. Com a vantagem, o Coxa administrou bem a posse de bola e manteve o ritmo ofensivo.

No setor defensivo, porém, o Coritiba apresentou fragilidades, permitindo algumas investidas do Azuriz. O time da casa chegou com perigo em alguns momentos, mas não conseguiu aproveitar as chances para igualar o marcador.

Já nos minutos finais da primeira etapa, aos 44, Dellatorre marcou novamente, desta vez após passe de Bianqui. Cara a cara com o goleiro, ele finalizou com precisão e balançou as redes, isolando-se como artilheiro do time e alcançando a artilharia do campeonato.

O segundo tempo foi mais truncado, com menos intensidade de ambos os lados. O Azuriz teve dificuldades para reagir, enquanto o Coritiba soube segurar o resultado sem sustos. Houve ainda um princípio de confusão entre os jogadores, rapidamente contido.

O Operário já garantiu sua vaga nas quartas de final nesta rodada. Para buscar sua classificação, o Coxa enfrentará justamente o Fantasma, na próxima terça-feira (11), às 20h, no Couto Pereira.

Já o Azuriz, que ocupa a sétima posição com 12 pontos, volta a campo contra o Maringá na quarta-feira (12), às 20h, no Estádio Willie Davids.





FICHA TÉCNICA

Azuriz 0 x 2 Coritiba

Campeonato Paranaense – 9ª rodada

Azuriz

Vitor Hugo; Williams Bahia, Matheus Marques, Ary e Lucas Adell; Xavier (Bustillo), Jean Cléber, Cerezo (Matheus Obina) e Edinho (Felipe); Wellisson (Gabriel Mineiro), Samuel Costa (Galvan) e Matheus Guimarães.

Técnico: Fernando Lombardi (auxiliar)

Coritiba

Pedro Morisco; Felipe Guimarães, Thalisson, Matías Fracchia e João Almeida; Jorge (Vitor Tissi), Geovane Meurer (Jhonny) e Matheus Bianqui; Lucas Ronier (Caio Matheus), Everaldo (Ruan Assis) e Dellatorre (Thiago Azaf). Técnico: Mozart.

🗓️ Data e horário: sábado, 8 de fevereiro de 2025, às 18h30.

📍 Local: Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco (PR).

🏟️ Público: 1.964 (pagantes)/ 2279 (total).

💸 Renda: R$ 50.240,00.

🔎 Árbitro: Robson Babinski (PR).

🚩 Assistentes: Rafael Trombeta e Diego Fortunato (PR).

🖥️ VAR: Não utilizado.

⚽ Gols: Dellatorre, aos 12' e aos 44' do 1ºT (CFC).

🟨 Cartões Amarelos: Fábio Eiras, Pedro Morisco, Ronier (CFC).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum