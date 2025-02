Athletico vence São Joseense e assume vice-liderança

O Athletico superou o São Joseense por 3 a 1 na noite desta quinta-feira (6), na Ligga Arena, em Curitiba, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Paranaense.

Leozinho, João Cruz e Alan Kardec marcaram para o Furacão, enquanto Thomasel descontou para os visitantes.





Reinaldo Reginato/Fotoarena/Icon Sport

Primeiro tempo equilibrado

A partida começou movimentada, com as duas equipes demonstrando boa troca de passes e presença ofensiva.

O Athletico criou as melhores chances e abriu o placar aos 33 minutos, quando Leozinho recebeu passe de Alan Kardec e finalizou no canto, anotando seu primeiro gol com a camisa rubro-negra.

O São Joseense, no entanto, reagiu nos acréscimos. Thomaz arriscou de longe, o goleiro Santos espalmou para o meio da área, e Thomasel aproveitou o rebote para empatar o jogo.

Furacão domina na etapa final

No segundo tempo, o Athletico voltou mais intenso e logo retomou a vantagem. Aos quatro minutos, João Cruz finalizou da entrada da área, a bola desviou na marcação e entrou no gol.

Seis minutos depois, Falcão foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti. Alan Kardec cobrou com precisão e ampliou para 3 a 1.

O São Joseense tentou reagir, mas não conseguiu reverter o placar.

Classificação e próximos compromissos

Com a vitória, o Athletico chega a 15 pontos e assume a vice-liderança do Estadual, ficando um ponto atrás do líder Operário. Na próxima rodada, o Furacão enfrenta o Maringá FC no domingo (9), às 18h30, no estádio Willie Davids.

O São Joseense segue na lanterna, com apenas quatro pontos. Na próxima rodada só que às 15h30, o São Joseense encara o Paraná Clube em um duelo direto contra o rebaixamento.





Reinaldo Reginato/Fotoarena/Icon Sport









FICHA TÉCNICA

Athletico 3 x 1 São Joseense

Campeonato Paranaense – 8ª rodada

Athletico: Santos; Hayen Palacios, Lucas Belezi, Léo Pelé e Dudu (Gamarra); Raul, Falcão (Arriagada) e Bruno Zapelli (João Cruz); Luiz Fernando, Leozinho (Kevin Velasco) e Alan Kardec (Mastriani). Técnico: Maurício Barbieri.

São Joseense: Cayo; Igor Dutra, Dirceu, Henríquez e Junior Espeto (Vinicio); Darlan (Alex Matos), Felipe, Thomaz (Wendel Lessa) e Thiaguinho; Calazans e Thomasel (Hannyel). Técnico: Ageu Gonçalves.





🗓️ Data e horário: quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, às 20h.

📍 Local: Ligga Arena, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Cristian Emanuel Rocha Lima (PR).

🚩 Assistentes: Geovany José Roncaratte e Ideidy Henrique Costa (PR).

⚽ Gols: Leozinho (32/1º); Thomasel (46/1º); João Cruz (5/2º); Alan Kardec (11/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Léo Pelé (CAP); Thomasel (ISJ).

🏟️ Público: 12.830 pessoas