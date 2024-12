Campeonato Paranaense 2025 tem tabela divulgada pela FPF

A tabela do Campeonato Paranaense 2025 foi divulgada nesta sexta-feira (22/11) pela Federação Paranaense de Futebol. O jogo de abertura será entre Athletico e Paraná Clube, marcado para o dia 11 de janeiro, colocando frente a frente o atual campeão estadual e o vencedor da Segunda Divisão.

A primeira rodada também contará com os seguintes confrontos:





O clássico Athletiba está programado para o dia 26 de janeiro, na quinta rodada, no estádio Couto Pereira. Já o confronto entre Paraná e Coritiba ocorrerá na 11ª rodada, em 16 de fevereiro, na Vila Capanema.

Formato e Calendário

A fase inicial se encerrará no dia 16 de fevereiro. As datas das quartas de final e semifinais ainda não foram confirmadas, mas a grande final está prevista para os dias 19 e 26 de março.

Segundo a Federação, a tabela detalhada, com a divisão completa das rodadas, será publicada até o dia 2 de dezembro.

O formato do Campeonato Paranaense 2025 seguirá o mesmo dos últimos cinco anos, com turno único na primeira fase e jogos eliminatórios a partir das quartas de final. A mudança no calendário estadual ocorreu devido ao ajuste no cronograma nacional, divulgado pela CBF, que encurtou os estaduais e antecipou o início da Série A do Brasileirão para o final de março.

O Paranaense 111 da história somará 17 datas. Desta maneira, uma Data Fifa será utilizada para jogos. Isso será entre os dias 17 e 25 de março. Os oito primeiros avançam para as quartas de final. Os dois últimos colocados serão rebaixados.

Regras e Estrutura

As inscrições de jogadores serão ilimitadas, permitindo que os clubes registrem quantos atletas desejarem até o término da primeira fase. Além disso, ficou estabelecido o limite de nove jogadores estrangeiros por partida, em conformidade com o regulamento geral de competições da CBF.

Quanto ao VAR, a utilização dessa tecnologia será mantida para os jogos das semifinais e da final. Outro aspecto definido sobre o campeonato refere-se às condições do gramado.

A FPF se comprometeu a intensificar as vistorias nos estádios, garantindo que sejam atendidas as condições mínimas necessárias para a realização das partidas.