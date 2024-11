Coritiba perde para Botafogo-SP

O jogo registrou o pior público da temporada do clube, com apenas 3.927 pagantes e 5.247 torcedores no total.





Primeiro Tempo





O Coritiba iniciou a partida tentando se impor com seu toque de bola, enquanto o Botafogo-SP adotou uma postura mais defensiva, explorando os contra-ataques rápidos.





Aos 11 minutos, Douglas Baggio arriscou de fora da área, mas Benassi fez a defesa. Aos 20 minutos, Júnior Brumado girou sobre a marcação e finalizou, mas Victor Souza salvou para escanteio.





Aos 28 minutos, Bruno Marques tocou para Walisson, que finalizou para o gol na saída do goleiro, abrindo o placar para os visitantes.





Aos 30 minutos, Lucas Ronier invadiu a área em velocidade e chutou, Victor Souza fez grande defesa. Aos 32, Frizzo tentou de fora da área, mas o goleiro do Botafogo-SP defendeu novamente.





Aos 35, Douglas Baggio cobrou uma falta perigosa que passou por cima do gol.





Quando o primeiro tempo já se aproximava do fim, aos 42 minutos, Jean Victor cobrou uma falta de longa distância, a bola desviou em Sabit e enganou Benassi, entrando no canto 2 a 0.





Nos acréscimos, Alexandre Jesus chutou de fora da área, Benassi espalmou e Sabit, no rebote, acertou o travessão.





Segundo Tempo





Logo no início do segundo tempo, o Botafogo-SP ampliou. Aos 7 minutos, Toró cruzou rasteiro, e Bruno Marques, após desvio de Alexandre Jesus, finalizou para dentro da meta, colocando o time visitante em 3 a 0.





O Coritiba reagiu aos 14 minutos. Vini Paulista roubou a bola no meio-campo e passou para Josué, que finalizou a gol.





Victor Souza deu rebote, e Lucas Ronier tocou para Vini Paulista, que dominou na área e concluiu com precisão, reduzindo o placar para 3 a 1.





Apesar do gol, o Botafogo-SP se acomodou e passou a administrar o jogo. O Coritiba, sem força e criatividade, não conseguiu reagir, e, sob vaias da torcida, encerrou a temporada de 2024 com mais uma derrota.





Situação na Tabela





Com o fim da partida, o Coritiba soma 50 pontos e ocupa atualmente a 11ª posição na tabela da Série B.

Mas a equipe pode ser ultrapassada por outros times e terminar em 12º lugar, dependendo dos resultados dos jogos restantes da rodada.





Ficha Técnica





Campeonato Brasileiro - Série B 2024

38ª rodada – 22/11/2024

Coritiba 1 x 3 Botafogo-SP





Coritiba: Benassi; Jhonny (Felipe Guimarães), Thalisson, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Geovane Meurer (Vini Paulista), Henrique Melo (Zé Gabriel) e Josué; Matheus Frizzo (Sebastián Gómez), Lucas Ronier e Júnior Brumado (Brandão).

Técnico: Guilherme Bossle.





Botafogo-SP: Victor Souza; Ericson, Raphael e Walisson; Jean Victor, Sabit, Bochecha e Toró; Douglas Baggio, Alexandre Jesus e Bruno Marques.

Técnico: Márcio Zanardi.





Local: Couto Pereira, Curitiba.





Gols: Walisson (27’ do 1ºT), Jean Victor (41’ do 1ºT), Bruno Marques (7’ do 2ºT) – Botafogo-SP;

Vini Paulista (14’ do 2ºT) – Coritiba.





Público: 3.927 pagantes / 5.247 total.





Cartões Amarelos: Bruno Melo, Jhonny (Coritiba); Walisson (Botafogo-SP).





Árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC).

Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Luciane Rodrigues dos Santos (SC).

VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF).









