Vini Jr perde pênalti e Brasil empata com a Venezuela

Com um pênalti perdido por Vini Jr, o Brasil empatou em 1 a 1 com a Venezuela nesta quinta-feira (14), no Estádio Olímpico de Maturín, pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Raphinha abriu o placar com um belo gol de falta no primeiro tempo, mas a Venezuela igualou com Segovia logo no início da segunda etapa.

Este foi o primeiro gol de falta da seleção brasileira nas Eliminatórias em 19 anos; o último havia sido de Roberto Carlos em uma vitória por 3 a 0 sobre a Venezuela, em outubro de 2005, no Pará. Já a seleção venezuelana vem de três empates em casa, contra Uruguai, Argentina e agora Brasil.

O Brasil teve um bom desempenho no primeiro tempo, dominando a posse de bola e criando boas jogadas, chegando com perigo ao gol defendido por Romo. Vini Jr acertou a trave, e Gerson e Igor Jesus pararam nas defesas do goleiro venezuelano.

A Venezuela, por outro lado, ameaçou em algumas falhas da defesa brasileira. Éderson cometeu dois erros na saída de bola, mas conseguiu evitar o gol adversário. Raphinha, vestindo a camisa 10 nesta Data Fifa, foi o destaque ao cobrar uma falta com perfeição aos 42 minutos, abrindo o placar para o Brasil.

A vantagem brasileira, no entanto, durou pouco. Logo no início do segundo tempo, a Venezuela empatou: Segovia, que entrou no intervalo, acertou um chute de fora da área, igualando o placar.

Pouco depois, Vini Jr sofreu um pênalti e se encarregou da cobrança, mas bateu mal, e o goleiro Romo defendeu, incluindo o rebote. O Brasil manteve o domínio da posse de bola e tentou diversas jogadas, tanto coletivas quanto individuais, mas não conseguiu o gol da vitória.

Nos minutos finais, houve tensão quando Alexander González acertou Gabriel Martinelli e depois Vini Jr com a mão no rosto, resultando em um cartão vermelho direto para o venezuelano. Nos acréscimos, a irrigação do campo foi ligada, o que atrapalhou o fim do jogo. A Venezuela celebrou o empate, enquanto o Brasil deixou o campo insatisfeito.

Com o resultado, o Brasil subiu para o terceiro lugar na tabela, com 17 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado. A Venezuela ocupa a sétima posição, com 12 pontos.

O Brasil enfrenta o Uruguai na próxima terça-feira (19), às 21h45, em Salvador. Já a Venezuela joga contra o Chile no mesmo dia, às 21h, fora de casa.





FICHA TÉCNICA

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - 11ª rodada – 14/11/2024

Venezuela 1 x 1 Brasil

Venezuela: Romo; Aramburu, Rubén Ramírez, Wilker Ángel e Miguel Navarro; Herrera (Cásseres), José Martínez (Rincón) e Savarino; Eduard Bello (Alexander González), Rondón (Cádiz) e Jhon Murillo (Segovia).

Técnico: Fernando Batista.

Brasil: Éderson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Estêvão); Bruno Guimarães (Gabriel Martinelli), Gerson e Raphinha; Savinho (Luiz Henrique), Vini Jr e Igor Jesus (Paquetá).

Técnico: Dorival Júnior.

Local: Estádio Olímpico de Maturín, Venezuela.



Gols: Raphinha, aos 42/1ºT (BRA); Segovia, aos 1/2ºT (VEN).



Cartões amarelos: Romo, Murillo (VEN); Vanderson (BRA).



Árbitro: Andrés Rojas (COL).

Assistentes: David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL).

VAR: John Perdomo (COL).