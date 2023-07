Vice-presidente da AECIC é homenageado em evento

O Palácio Garibaldi (tradicional Clube Italiano de Curitiba) comemorou 140 anos de fundação em um evento com homenagens e recital de canto lírico, piano e repertório de canções italianas e ópera. Além disso, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à entidade, com contribuições sociais e culturais à comunidade ítalo-brasileira, sócios e diretores foram homenageados. O empresário Carlos Antônio Gusso, que recebeu o Diploma e Medalha de Honra ao Mérito Garibaldino. Vale destacar que em sua trajetória profissional, Gusso já foi agraciado com mais de 270 prêmios e honrarias, entre elas o título de Vulto Emérito de Curitiba, em março deste ano.