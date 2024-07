Athletico perde na Ligga Arena

Reportagem: Admilson Leme

O Athletico, foi derrotado pelo São Paulo, por 2×1, na noite desta quarta-feira (04/07), em jogo válido pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo foi realizado na Ligga Arena, em Curitiba.

O São Paulo quebrou a sequência invicta de 21 jogos do Athletico como mandante.

Primeiro Tempo

A partida teve um início equilibrado, com ambas as equipes buscando oportunidades com finalizações de fora da área. Rato e Zapelli, exigiram boas defesas de Léo Linck e Jandrei.

Após esses momentos de perigo, o jogo passou a se tornar mais disputado com muita reclamação de ambas partes com a arbitragem.

Aos 25 minutos, Ferreirinha interceptou a bola e a passou para Lucas, que rapidamente ajeitou para Alisson , que finalizou, para uma excelente defesa de Léo Linck.

Aos 32 minutos, em uma jogada elaborada desde o meio-campo, aproveitando uma falha na marcação do time Atlético, Calleri tocou para Ferreira abrir o placar. 1×0.

Aos 38 minutos, o Athletico empatou a partida. Julimar cruzou, Leo Godoy recebeu e, tocou para Fernandinho que finalizou de fora da área, igualando o placar. 1×1.

Segundo Tempo

Na segunda etapa, o Athletico iniciou mais forte, criando boas oportunidades ofensivas. Mas foi o São Paulo que marcou, em uma falha inusitada de Thiago Heleno.

Aos 15 minutos, o zagueiro recebeu um recuo de Esquivel e errou o domínio, Calleri livre foi pra cima do goleiro, que ainda defendeu, mas no rebote o argentino, fez 2 a 1 para os visitantes.

Aos 30 minutos, o goleiro Léo Linck foi empurrado por Wellington e respondeu com um chute. O árbitro revisou o lance no VAR e decidiu expulsar o jogador do Athletico.

O jovem goleiro Mycael, de 20 anos. Assumiu a meta do furacão nos minutos finais.

Próximos Jogos

O Athletico volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (7/7), às 18h30, enfrentando o Atlético-GO no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

BRASILEIRÃO – 1º Turno – 14ª Rodada

ATHLETICO 1×2 SÃO PAULO

Athletico : Léo Linck; Léo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel (Mycael); Fernandinho, Erick e Christian (Zé Vitor); Zapelli (Emersonn), Julimar (Di Yorio) e Pablo. Técnico: Juca Antonello

São Paulo : Jandrei, Igor Vinícius (Diego Costa), Arboleda, Alan Franco e Welington (Juan); Luiz Gustavo, Alisson, Lucas (Patryck), Wellington Rato (Rodrigo Nestor) e Ferreira (André Silva); Calleri. Técnico: Luís Zubeldía

Local: Ligga Arena

Gols: Ferreira 33 e Fernandinho 37 do 1º; Calleri 16 do 2º

Cartões amarelos: Kaique Rocha (CAP); Calleri, Wellington (SP)

Cartões vermelhos: Léo Linck

Público total: 28.632