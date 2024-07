Paraná Clube de volta à elite do Paranaense

Reportagem: Fernando Plantes | Direto Couto Pereira

O Paraná Clube retornou à primeira divisão do futebol paranaense após uma vitória convincente sobre o Patriotas por 3 a 0 no Couto Pereira, lotado de torcedores paranistas, na semifinal da Divisão de Acesso. Lucão abriu o placar quando o jogo se intensificava, seguido por um golaço de Liliu que sacramentou o triunfo e marcou o terceiro gol.

A equipe agora se prepara para a final contra o Rio Branco, com datas a serem confirmadas pela Federação. O primeiro jogo será em Curitiba, com o segundo em Paranaguá, devido à classificação na primeira fase.

Impulsionado pela atmosfera vibrante das arquibancadas, o Paraná começou dominando o jogo contra o Patriotas, empurrando o adversário para trás, embora não tenha convertido essa superioridade em gols durante a maior parte do primeiro tempo. A chuva intensa adicionou mais tensão à partida, que estava equilibrada até Lucão marcar de cabeça após um escanteio, aliviando a pressão para o Paraná e aumentando o desafio para o Patriotas.

Na segunda etapa, o Paraná administrou a vantagem enquanto o Patriotas tentava criar oportunidades sem sucesso contra o goleiro Sidão. Liliu então marcou um belo gol de fora da área para fazer 2×0, garantindo o retorno do Paraná à elite, e ainda conseguiu o terceiro, transformando a vitória em uma festa completa para a torcida paranista.

FICHA TÉCNICA

PARANAENSE 2ª DIVISÃO

Semifinal – Jogo de volta

PARANÁ CLUBE 3×0 PATRIOTAS

Paraná Clube

Sidão; Victor Caetano, Lucão e Félix Jorge; Ueslei Brito, Bruno Silva (Guilherme Borges), Alex Nemetz, Hiago (Robinho), Cristiano (Lucas Batatinha) e Eltinho (Ítalo); Messias (Liliu).

Técnico: Tcheco

Patriotas

Matheus Sales; Rhuan (Rony), Nascimento, Sosa e Caio Queiroz (Cleiton) ; Duda, Adão, Sato (Prego), Pedrinho (Cavalo) e Rodriguinho; Palácios (Bala).

Técnico: Claudemir Sturion

Local: Couto Pereira

Renda: R$ 1.166.175.00

Público total: 26.198

Árbitro: Robson Babinski

Assistentes: Leandro Polli Glugoski e Diego Fortunato

Gols: Lucão aos 43′ do 1°T e Liliu aos 21′ do 2°T e aos 35′ do 2°T

Cartões amarelos: Eltinho, Hiago (PRC); Matheus Sales, Pedrinho, Rhuan, Caio Queiroz, Nascimento (PAT)