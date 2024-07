Athletico vence o Ypiranga e avança para as oitavas

Reportagem: Fernando Plantes

O Athletico avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Em uma performance sólida, o time venceu o Ypiranga por 3 a 0 neste sábado (13), na Ligga Arena. Os gols rubro-negros foram marcados por Fernandinho, Julimar e Di Yorio, resultando em um prêmio de quase R$ 3,5 milhões para o clube. Até agora, o Athletico já acumulou R$ 8.925.000,00 em premiações no torneio. O próximo adversário será definido por sorteio que será realizado na próxima Terça Feira (16/07).

Antes do início da partida, o Athletico enfrentou pressão, sendo alvo de protestos quando chegou à Ligga Arena. Os protestos criticaram os jogadores pela postura recente em campo e a diretoria pela falta de contratações. Quando o jogo começou, o Furacão partiu para o ataque, pressionando um Ypiranga que se defendia com uma retranca forte. A primeira grande chance foi de Julimar, mas Alexander fez uma defesa sensacional. No entanto, Fernandinho abriu o placar aos 24 minutos, recebendo na direita e optando por um chute ao invés de um cruzamento. Aos 46 minutos, Julimar foi derrubado na área, o VAR interveio e o pênalti foi convertido por Fernandinho.

Precisando de mais um gol para evitar os pênaltis, o Athletico iniciou a segunda etapa decidido a resolver o jogo. Julimar marcou o segundo gol logo no primeiro minuto, aproveitando uma falha da defesa do Ypiranga após cruzamento de Esquivel. Zapelli quase marcou um gol espetacular ao driblar quatro adversários, mas chutou para fora. O jogo se abriu com o Ypiranga tentando marcar pelo menos um gol. Fernandinho teve uma boa chance, mas não conseguiu converter. No fim do jogo, Di Yorio marcou aos 50 minutos, garantindo a vitória do Furacão e a vaga nas oitavas de final.

O próximo desafio do Athletico será pela Copa Sul-americana, contra o Cerro Porteño, na quinta-feira (18), às 21h30, na Nueva Olla, em Assunção, Paraguai, pela repescagem. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe enfrenta o Bragantino no domingo (21), às 18h30, no Nabi Abi Chedid em Bragança Paulista. A partida de volta pela Copa Sul-Americana será no dia 25, às 21h30, na Ligga Arena.

FICHA TÉCNICA

COPA DO BRASIL

3ª fase – Jogo de volta

ATHLETICO 3×0 YPIRANGA

Athletico

Bento; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho (João Cruz), Erick, Christian (Madson) e Zapelli (Gabriel); Julimar (Cuello) e Pablo (Di Yorio).

Técnico: Martin Varini

Ypiranga

Alexander, Gedeílson, Fernando, Heitor (Mendonça) e William Gomes; Anderson Uchôa, Lucas Marques (Caio Mello), Alisson Taddei (Amarildo) e Mateus Anderson (Reifit); Jonhatan Ribeiro e Edson Cariús (Zé Vitor).

Técnico: Thiago Carvalho

Local: Ligga Arena

Renda: R$ 789.680,00

Público total: 23.852

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA-RJ)

Gols: Fernandinho 24 do 1º; Julimar 1 e Di Yorio 50 do 2º

Cartões amarelos: Zapelli, Fernandinho, Kaique Rocha (CAP); Amarildo, Heitor, Lucas Marques, William Gomes (YPI)