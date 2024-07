Athletico vence Atlético-GO, de virada.

Reportagem Admilson Leme

O Athletico, venceu o Atlético-GO, por 2×1, na noite deste domingo (07/07), em jogo válido pela décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo foi realizado no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Primeiro Tempo

O Atlético-GO iniciou o jogo com uma oportunidade aos dois minutos do primeiro tempo, quando Shaylon recebeu um passe na entrada da área e chutou, mas a bola foi bloqueada pela defesa do Athletico.

O Furacão respondeu aos 12 minutos, quando Erick finalizou em direção ao gol após um escanteio, mas a bola acabou batendo na defesa do Dragão.

Aos 14 minutos, Kaíque Rocha fez um passe preciso, Julimar tentou a finalização, e a bola sobrou para Zapelli, que, de frente para o gol, chutou, mas acabou mandando para fora.

Aos 31 minutos, o goleiro do Atlético-GO fez uma defesa espetacular ao desviar um chute preciso de Emersonn.

Aos 37 minutos, minutos, Erick recebeu na direita e finalizou para mais uma boa defesa do goleiro do Atlético-GO.

Segundo Tempo

No primeiro minuto da segunda etapa, Luiz Fernando em um contra-ataque, acertou um chute potente, sem chances para o goleiro Mycael.

Mas a alegria durou pouco. Três minutos depois, o Furacão empatou a partida.

Pablo ganhou uma disputa no ataque, desviou de cabeça e deixou Julimar em ótima posição para marcar, finalizando com um toque por cobertura.

Aos 26 minutos, Derek, acertou uma cotovelada em Gamarra. O VAR foi acionado para revisar o lance, e o jogador foi expulsão de campo.

Aos 30 minutos, o técnico Antonello fez duas substituições que foram decisivas para o Athletico-PR: Fernandinho substituiu Zapelli, enquanto Pablo foi substituído por Di Yorio.

Poucos minutos depois, Fernandinho tocou para Di Yorio, que finalizou com precisão, vencendo o goleiro Ronaldo e virando o jogo.

Próximos Jogos

Na quarta-feira (10), o Athletico enfrenta o Bahia em casa, com início às 19h (horário de Brasília). Já na quinta-feira (11), o Dragão visita o Palmeiras, com o jogo marcado para as 19h30.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1×2 ATHLETICO-PR

Local: Estádio Antonio Accioly, Goiânia (GO)

Data: 07/07/2024, domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: João Vitor Gobi (SP) – Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP) – VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartão amarelo: Luiz Fernando (Atlético-GO); Gamarra, Fernando e Esquivel (Athletico-PR)

Cartão vermelho: Derek, aos 28 minutos do segundo tempo.

GOLS: Luiz Fernando, ao um minuto do segundo tempo; Julimar, aos quatro minutos do segundo tempo e Di Yorio, aos 32 minutos do segundo tempo

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Adriano Martins, Alix Vinicius e Guilherme Romão; Rhaldney (Roni), Lucas Kal e Baralhas (Alejo Cruz); Shaylon (Yony González), E. Rodríguez (Derek) e Luiz Fernando. Técnico: Anderson Leal Gomes.

ATHLETICO-PR: Mycael; Madson, Kaique Rocha, M. Gamarra e Fernando (Esquivel); Erick, Gabriel, Emersonn (Christian), Zapelli (Fernandinho) e Julimar; Pablo (Di Yorio). Técnico: Juliano Roberto Antonello