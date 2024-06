Grande Festa Junina Agita o Bairro Novo

Reportagem Admilson Leme

(📷Créditos Fotográficos: Fernando)

No último sábado, o Ginásio de Esportes do Bairro Novo foi palco de uma animada Festa Junina, promovida pela Regional do Bairro Novo.

O evento reuniu a comunidade local para um dia repleto de lazer e alegria.

A festa contou com a dedicação e o empenho das secretarias envolvidas, como a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ), a Secretaria Municipal da Educação (SME), a Secretaria Municipal de Defesa Social e Transito (SMDS), a Secretaria do Govermo Municipal (SGM), além da Fundação Cultural de Curitiba (FCC).

Destaque para os professores que levaram seus alunos das aulas de ginástica e dança, bem como para o grupo de dança gaúcha “Floreios da Vida”, que encantou o público com suas apresentações.

Famílias inteiras participaram, trazendo suas crianças para aproveitar o dia festivo.

Foi um evento memorável para a comunidade local, marcando o início das celebrações juninas de 2024. #Arraiá2024 #VivaCuritiba