Coritiba segue sem vencer como visitante

Reportagem Admilson Leme

O Coritiba, foi derrotado pela equipe do CRB, por 2×1, na tarde deste sábado (13/07), em jogo válido pela décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo foi realizado no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

O Coritiba segue sem conseguir vencer longe de seus domínios na Série B. Em sete partidas disputadas como visitante, o time acumula quatro derrotas e três empates.

Primeiro Tempo

O Coritiba iniciou o jogo com uma estratégia defensiva, posicionando-se no seu próprio campo e aguardando uma oportunidade para contra-ataques.

Mas logo no início, Jamerson comete um erro crucial. Kleiton aproveita a falha, recupera a bola e lançou para Leo Pereira. O atacante invade a área e, com um chute potente, acerta a trave, quase abrindo o placar.

Aos 20 minutos, Frizzo esteve perto de abrir o placar, mas o goleiro fez a defesa e a bola ainda tocou na trave.

Aos 35 minutos, em um escanteio rápido, Natanael fez um cruzamento preciso para a pequena área. Morelli e Anselmo Ramon buscaram a bola. E o jogador do CRB desviou a bola, surpreendendo o goleiro e marcando o gol contra.

Após abrir o placar, o Coritiba segurou a vantagem até o intervalo.

Segundo Tempo

Na segunda etapa, o Coritiba adotou a estratégia de se defender no próprio campo e buscar contra-ataques.

Mas a equipe enfrentou dificuldades para se livrar da pressão do adversário, o que resultou na abertura de espaços na defesa.

Aos 3 minutos, Sebá Gomez penetra pela área central, dribla dois adversários e chuta a gol. O goleiro se adianta e realiza uma defesa espetacular.Na sequência, Robson tenta aproveitar o rebote, porém acerta o goleiro ao invés da bola.

O CRB pressionou e conseguiu empatar aos 8 minutos, Gegê bate o escanteio. Anselmo Ramon cabeceia para o alto. Saimon surge na pequena área e finaliza para marcar o gol de empate.

Aos 17 minutos, o meio-campista Frizzo cometeu falta ao segurar o zagueiro Fábio Alemão em uma disputa no meio-de-campo, tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

O Coritiba optou por não realizar substituições para tentar compensar a perda e adotou uma postura defensiva mais compacta, reduzindo os riscos de sofrer gols.

No momento em que o Coritiba parecia ter controle da partida, o CRB virou o placar para 2 a 1 com um gol de cabeça marcado por Anselmo Ramon.

Nos minutos finais, o CRB administrou a posse da bola para assegurar o resultado, e os torcedores celebravam a virada nas arquibancadas.

Próximos Jogos

Na próxima sexta-feira (19), o Coritiba enfrenta o Mirassol, às 21h30, no Couto Pereira. Já o CRB enfrentará o Botafogo-SP em casa na quarta-feira (17), as 20h30.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – Série B

15ª rodada – 13/7/2024

CRB 2 x 1 Coritiba

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Saimon, Fábio Alemão e Ryan (Jorge); Falcão (Caio César), João Pedro e Gegê; Kleiton, Léo Pereira e Anselmo Ramon.Técnico: Daniel Paulista.

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson (Gelado); Sebastián Gómez, Morelli e Matheus Frizzo; Vini Paulista (Matheus Bianqui), Lucas Ronier e Robson.Técnico: Fábio Matias.

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Gols: Anselmo Ramon (contra), aos 34′ do 1º tempo (CFC); Saimon, aos 8′ do 2ºT (CRB) e Anselmo Ramon, aos 40′ do 2ºT.

Cartões amarelos: Kleiton, Fábio Alemão, João Pedro e Falcão (CRB); Jamerson, Matheus Frizzo (CFC).

Cartões vermelhos: Matheus Frizzo (CFC).

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).Assistentes: Guthieri Javarini Rodrigues (ES) e Arthur Pancieri Pires (ES).VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).