O Grupo de Esportes do Pinheirinho é recebido pelo prefeito Rafael Greca

O prefeito Rafael Greca nesta última semana de Julho, recebeu o Grupo de Esportes do Pinheirinho, coordenado pela Márcia e Dayane que foram agradecer o hemobanco. Falando sobre o trabalho do clube, destacou que “é basicamente formado por pais e atletas que desejam fazer do esporte uma forma de viver a vida com mais leveza como consequência chegar ao top dos pódios… Essa foto foi realizada em um evento promovido pela prefeitura junto com a secretária do esporte de Curitiba e também com a FAS para agradecer a todos que doaram sangue pelo esporte.”

É importante destacar que à frente desse projeto estão profissionais como Márcia e Daiane, permitindo e criando oportunidades para os jovens da comunidade a desenvolverem suas atividades esportivas.