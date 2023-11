Reportagem Admilson Leme

Coritiba foi derrotado por em 1 a 2 na noite desta quarta-feira (01/11), no estádio Couto Pereira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Coritiba é o pior mandante do Brasileirão, foi a nona derrota em quinze jogos no Couto neste Brasileirão.

Primeiro Tempo

Já no primeiro minuto, Maurício Garcez teve a oportunidade de abrir o marcador,

mas bateu por cima, desperdiçando uma ótima oportunidade.

Mas foi o Grêmio, aos 26 minutos que abriu o placar, após falha de Willian Farias, que perdeu a bola na frente de sua área, o atacante Gaudino tocou para Villasanti marcar o primeiro gol da partida.

Aos 35 minutos, Suárez ganhou do zagueiro Thalisson e entrou na grande área. E finalizou, mas o zagueiro coxa branca conseguiu se recuperar.

Já nos acréscimos, em uma cobrança de escanteio, Carballo cabeceou, mas Gabriel fez grande defesa.

Segundo Tempo

No retorno para a segunda etapa, Slimani entrou no lugar de Matheus Bianqui.

Mais ofensivo aos 14 minutos, Marcelino Moreno sofreu falta dentro da área, na cobrança de pênalti, Robson deixou tudo igual.

Suárez, aos 16 minutos recebeu passe do lado esquerdo, e na entrada da área, tentou encobrir o goleiro Gabriel. Mas a bola foi alta demais.

Galdino, aos 25 minutos, arriscou um chute. A bola passou raspando pelo travessão, com desvio da zaga do Coxa.

Aos 37 minutos, Suarez fez uma grande jogada pela esquerda e cruzou para Ferreira completar para o gol e fazer o gol da vitória do Grêmio.

No final da partida, Slimani foi expulso após empurrar Kanemann.

Como Fica

O Coritiba segue na vice-lanterna do Brasileirão, com 23 pontos.

Já o Grêmio sobe para a segunda posição do campeonato, com 53 pontos.

Próximos Jogos

O Coritiba volta a campo, no domingo, dia 5, contra o Goiás, no Couto Pereira, às 18h30.

O Grêmio volta para a casa e já no sábado, dia 04, contra o Bahia, na Arena, as 19h30.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2023

31ª rodada – 01/11/2023

Coritiba 1 x 1 Grêmio

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Gols: Mathias Villasant, aos 27′ do 1ºT; Robson, aos 14 do 2º T, Ferreira aos 36′ do 2º T.

Cartões amarelos: Fábio (GRE), Marcelino Moreno (CFC), Kannemann (GRE), Slimani (CFC).

Cartão vermelho: Slimani (CFC)

Coritiba: Gabriel; Diogo Batista, Henrique, Thalisson e Victor Luis (Jamerson); William Farias, Matheus Bianqui (Slimani) e Sebastián Gómez (Andrey); Marcelino Moreno, Robson (Jesé Rodríguez) e Maurício Garcez (Bruno Gomes).

Técnico: Thiago Kosloski.

Grêmio: Gabriel Grando; Bruno Alves, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Felipe Carballo), Fábio (João Pedro) e Cristaldo (Ferreira); Galdino e Suárez.

Técnico: Renato Gaúcho.