Boqueirão Fashion: Desfiles de moda iluminam a Rua da Cidadania de Curitiba

A Rua da Cidadania do Boqueirão se encheu de luzes, cores e tendências da moda

Na noite desta quinta-feira (27/7), a Rua da Cidadania do Boqueirão se transformou em um verdadeiro espetáculo de moda. A primeira noite de desfiles do Boqueirão Fashion – Semana da Moda de Curitiba atraiu cerca de mil pessoas, entre profissionais da área e moradores da cidade. O evento contou com a participação de mais de 60 modelos profissionais e alguns moradores da cidade que foram selecionados para desfilar. Ao todo, 760 pessoas se inscreveram para participar do casting e apenas 15 foram escolhidas para desfilar no Boqueirão Fashion.

Uma noite cheia de apresentações

A primeira noite do evento foi marcada por oito apresentações, tanto coletivas quanto individuais. A abertura ficou por conta de uma performance que combinou dança e desfile, com looks inspirados no filme da Barbie. O tom rosa predominou na passarela, encantando o público presente.

Segunda noite de desfiles

Nesta sexta-feira (28/7), a segunda noite de desfiles promete ser ainda mais emocionante. A partir das 19h, serão apresentadas criações da Universidade Positivo, Freak Flag e uma coleção desenvolvida na residência artística do Boqueirão Fashion. Não perca essa oportunidade de conferir as últimas tendências da moda curitibana.

O evento que se tornou referência

O administrador da Regional Boqueirão, Ricardo Dias, destacou o crescimento do evento neste ano. O Boqueirão Fashion passou de um dia para uma semana inteira de atividades. Segundo ele, a principal característica desta 7ª edição é a conexão de toda a cadeia produtiva de moda de Curitiba. Estudantes, estilistas, marcas, lojas e consumidores estão participando ativamente do evento, tornando-o o principal evento de moda da cidade.

Uma superprodução para encantar o público

O público presente teve a oportunidade de acompanhar os desfiles que aconteciam simultaneamente em dois pontos da Rua da Cidadania. Duas passarelas foram montadas, uma superior que cruzava o Terminal do Boqueirão e outra no piso térreo da regional. Além disso, dois telões garantiram que ninguém perdesse nenhum detalhe das roupas apresentadas em cada desfile.

Uma grande oportunidade para os produtores de moda

A estudante de moda Natália Freire, moradora do Jardim das Américas, destacou a importância do Boqueirão Fashion para os produtores de moda da cidade. Ela afirmou que o evento é uma grande oportunidade para se inspirar e conhecer as últimas tendências. Natália também está ansiosa para acompanhar os desfiles desta sexta-feira.

Maria Adélia Fiorucci Michelotti, acompanhada de suas filhas, também elogiou a organização do evento e afirmou que está encantada com tudo o que viu até agora.

Uma vitrine para os estilistas de Curitiba

O estilista Jonas Rocha participou pela primeira vez do Boqueirão Fashion e ficou impressionado com a oportunidade de mostrar seu trabalho. Ele criou dois looks inspirados nos artistas de Curitiba, baseados no livro “O Vampiro de Curitiba”, de Dalton Trevisan. Jonas ressaltou a criatividade dos estilistas curitibanos e agradeceu a chance de participar do evento.

Um evento que envolve toda a cidade

O Boqueirão Fashion é organizado pela Regional Boqueirão e Prefeitura de Curitiba, com o apoio de diversas instituições e parceiros da cadeia produtiva da moda. O evento é uma oportunidade única para os profissionais da área mostrarem seu talento e para a população conhecer as últimas tendências da moda curitibana.

