Qual é o limite de perguntas em vendas?

Quantas perguntas são ideais em vendas?

Recentemente, tive uma conversa com uma amiga dentista e percebi como é importante tirar dúvidas para alcançar os melhores resultados em qualquer área. Essa reflexão me fez pensar sobre o processo de vendas e o quanto uma pergunta pode ser relevante.

Muitas vezes, temos receio de fazer perguntas que parecem óbvias, redundantes ou chatas. Mas a verdade é que não há pergunta idiota, o que importa é buscar informações valiosas para entender o cenário e a realidade do seu lead.

Todas as perguntas são relevantes

Nenhuma pergunta é óbvia demais, principalmente quando você não conhece totalmente o cenário do seu lead. Por isso, pergunte sem medo!

Muitas vezes, as perguntas que parecem óbvias podem trazer informações valiosas para entender as necessidades e dificuldades do seu lead. Por exemplo, se você está conversando com um e-commerce que vende tênis para corrida, pode parecer óbvio perguntar se o foco do lead é atrair corredores amadores ou profissionais. Mas e se o interesse dele for mudar o foco do e-commerce do b2c para b2b e começar a atrair revendedores para expandir o alcance da marca? Não subestime nenhuma pergunta!

Não tenha medo de ser chato

Em alguns casos, você pode ser um pouco chato ou invasivo, mas isso faz parte do processo de entender a situação e o cenário do seu lead. O importante é deixar claro que o objetivo das perguntas é ajudar a resolver problemas e dificuldades do negócio dele.

Para isso, é importante identificar o Social Style do seu lead e adaptar a conversa de acordo com cada tipo de pessoa, para que você não perca um possível cliente na etapa de conexão do seu processo comercial.

Não há limite de perguntas

Não existe um número ideal de perguntas no primeiro contato, tudo vai depender do seu lead e da disposição dele em responder. Mas lembre-se: para conseguir bons resultados na prospecção de clientes, é fundamental levantar o máximo de informações possíveis. E isso só é possível se você perguntar!

O objetivo da sua empresa deve ser ter um processo de vendas cada vez mais otimizado, buscando oportunidades em todos os canais para ter sempre um pipeline saudável.

Não perca tempo e comece já a fazer as perguntas certas para alcançar o sucesso nas vendas!

