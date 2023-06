MC Mayara é alvo de notícia-crime por praticar sexo oral em praça de Curitiba

Após gravar um vídeo em que pratica sexo oral na Praça do Japão, no bairro Batel, em Curitiba, a funkeira Mayara Juliana de Souza, conhecida como MC Mayara, foi alvo de uma notícia-crime junto à Polícia Civil por ato obsceno, artigo 233 do Código Penal. A medida foi tomada pelo delegado e deputado estadual Tito Barichello (União-PR).

O vídeo do sexo oral praticado pela MC no homem, que também seria MC e atual companheiro dela, tem sido compartilhado em aplicativos de mensagens. Entretanto, ele é divulgado em uma plataforma específica e Mayara afirma que a intenção é satisfazer os usuários. Com a repercussão, Tito Barichello protocolou a notícia-crime no 2° Distrito Policial de Curitiba.

O delegado anexa o vídeo ao pedido e afirma que chega a haver ejaculação em local público. Ele solicita ainda que seja instaurado um inquérito policial para apurar a conduta de Mayara, solicitando o interrogatório dela. A representação se dá apenas contra a MC porque o rapaz que participa do ato não é identificado.

MC Mayara

MC Mayara tem 29 anos e ganhou fama com o hit “Teoria da Branca de Neve”, em que ela questiona o motivo de ter só um se pode ter sete? Na rede social Instagram, Mayara tem quase 50 mil seguidores e, recentemente, chegou a regravar outro hit conhecido dela, “Ai como eu sou bandida”, com Pabllo Vittar e Pocah.

O espaço está aberto caso a funkeira queira dar o seu posicionamento sobre o caso.