Condor Running Curitiba acontece neste domingo

A Condor Running vai movimentar as ruas de Curitiba neste domingo, dia 29 de outubro. A largada está marcada às 7h, no Condor Água Verde (Av. Água Verde, 860), com circuito de 5 km e 10 km para corrida. O evento terá 11 categorias, com idades de 13 anos até 65+ e todos receberão medalhas de participação. Também serão premiados com troféus 86 participantes, entre os cinco primeiros da classificação geral e os três primeiros de cada categoria nas provas de 5 e 10 km.

Os inscritos recebem um kit completo com camiseta dryfit e diversos produtos dos patrocinadores. Os participantes também poderão aproveitar as ativações das empresas patrocinadoras, que estarão presentes na arena montada no local com ações de degustação, distribuição de brindes e pontos de hidratação.

Além de incentivar o esporte, o evento também conta com um cunho social, revertendo a arrecadação das inscrições em doações ao Lar Batista Esperança e à Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (FEPE).

“Queremos que a Condor Running entre para o calendário de corridas da cidade e se torne uma referência em eventos na modalidade. Para isso, preparamos um megacircuito de corrida de rua em parceria com os nossos patrocinadores para proporcionar um evento divertido, bem-organizado e com diversas ativações das marcas patrocinadoras e apoiadoras”, destaca o diretor de marketing do Condor, Leonardo Franklin.

A Condor Running é promovida pela Rede Condor, com realização e suporte técnico da Thomé & Santos.

