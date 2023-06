Athletico sai na frente, mas permite a virada do São Paulo

Reportagem: Fernando Plantes

No primeiro jogo após a era Turra e Felipão, o Furacão perdeu de virada para o São Paulo por 2 a 1, nesta quarta-feira (21), no Morumbi, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Furacão caiu para a nona colocação, com 16 pontos, ainda podendo perder posições ao longo da rodada. Já o São Paulo subiu para a quinta posição.

Depois da Data Fifa, com saídas de Felipão e do técnico Paulo Turra, o Athletico iniciou uma nova era. Sob o comando do interino Wesley Carvalho, o Furacão teve uma postura mais agressiva. E, logo aos 10 minutos, após uma boa jogada construída, Vitor Bueno cruzou na medida para Vitor Roque abrir o placar.

Apesar do novo comando, o time atleticano repetiu os últimos jogos e acabou recuando após o gol. Bento novamente precisou aparecer após erro na saída de jogo. Aos 18′, o São Paulo empatou. Madson cortou errado de cabeça, a bola sobrou para Gabriel Neves empatar o jogo, 1 a 1.

No segundo tempo, o Tricolor paulista chegou à virada logo aos dois minutos. Rodriguinho, que havia entrado no intervalo, venceu Madson e cruzou para Calleri ajeitar para Luciano marcar no ângulo do Bento. O Furacão melhorou ao longo da partida, colocou a bola no chão, mas pouco assustou o gol do goleiro Rafael.

Wesley Carvalho ainda colocou Terans, Léo Cittadini, Willian Bigode e Marcelo Cirino, mas o Furacão não conseguiu chegar ao empate.

O melhor do lado rubro-negro foi Vitor Roque. O atacante fez mais um gol pelo Furacão e alcançou à artilharia isolada do time com 11 gols. O pior foi Madson. O lateral falhou nos dois gols do São Paulo. Primeiro, cortou mal uma bola fácil de cabeça para o meio da área. No segundo erro, não acompanhou Rodriguinho, que iniciou a jogada da virada tricolor.

O Athletico agora tenta voltar a vencer no Brasileirão diante do Corinthians. O jogo será no sábado (24), às 16h, na Arena da Baixada, pela 12ª rodada do campeonato.

FICHA TÈCNICA

CAMPEONATO BRASILEIRO – 11ª rodada

Local: Morumbi, em São Paulo.

Data: 21/06/2023

Público: 22.882 pessoas (total)

Renda: R$ 902.398,00

São Paulo 2×1 Athletico

São Paulo:

Rafael; Rafinha, Diego Costa (Alan Franco), Beraldo e Caio Paulista; Luan (Alisson), Rodrigo Nestor (Rodriguinho), Gabriel Neves e Wellington Rato (Jhegson Méndez); Luciano (Marcos Paulo) e Calleri.

Técnico: Dorival Júnior

Athletico:

Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando (Vinicius Kauê); Hugo Moura, Alex Santana (Léo Cittadini) e Vitor Bueno (Willian Bigode); Christian, Cuello (Terans) e Vitor Roque (Vitor Roque).

Técnico: Wesley Carvalho (interino).

Gols: Vitor Roque, 10′ do 1ºT (CAP); Gabriel Neves, 18′ do 1ºT, e Luciano, 2′ do 2ºT (SAO).

Cartões Amarelos: Calleri, Gabriel Neves (SAO); Alex Santana, Thiago Heleno (CAP).

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (Fifa-DF).

Assistentes: Nailton Junior de Sousa (Fifa-CE) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO).

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).