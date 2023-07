O que é escotismo: surgimento, lema, características, grupos e objetivo. Curiosidades.

Escotismo

O escotismo é um movimento educacional que visa o desenvolvimento integral de jovens, por meio de atividades ao ar livre, jogos, desafios e aprendizados. Surgiu no início do século XX, idealizado por Robert Baden-Powell, um militar britânico que percebeu a importância de formar jovens autônomos, responsáveis e comprometidos com a sociedade.

O lema do escoteiro é “Sempre Alerta”, que representa a prontidão para ajudar o próximo, a disposição para enfrentar desafios e a busca constante pelo autoaperfeiçoamento.

O escotismo possui características marcantes, como a valorização da vida ao ar livre, a prática de atividades em equipe, o respeito à natureza e a promoção de valores como a honestidade, a lealdade e a solidariedade.

Os grupos de escoteiros são divididos por faixas etárias, de acordo com o desenvolvimento físico e emocional dos jovens. São eles: lobinhos (6,5 a 10 anos), escoteiros (11 a 14 anos), seniores (15 a 17 anos) e pioneiros (18 a 21 anos).

O objetivo do escotismo é formar cidadãos conscientes, capazes de tomar decisões éticas, contribuir para a sociedade e se tornarem líderes responsáveis. Por meio de atividades variadas, os jovens desenvolvem habilidades como trabalho em equipe, liderança, resiliência, responsabilidade e respeito ao próximo.

Curiosidades

O escotismo está presente em mais de 200 países e territórios ao redor do mundo, com milhões de jovens envolvidos nesse movimento educacional.

No Brasil, o escotismo chegou em 1910, apenas dois anos após sua criação na Inglaterra. Atualmente, o país conta com uma grande quantidade de grupos escoteiros, espalhados por todas as regiões.

O escotismo é reconhecido como uma atividade complementar à educação formal, contribuindo para o desenvolvimento físico, intelectual, social e emocional dos jovens.

Além das atividades ao ar livre, o escotismo também promove ações de serviço à comunidade, como campanhas de arrecadação de alimentos, doação de sangue, limpeza de praças e parques, entre outras.

Fonte: Brasil Escola