Athletico volta a encostar no G6

Reportagem: Rodrigo Monteiro

Na Ligga Arena a equipe do Athletico venceu ao natural o tricolor da Bahia por 2×0 e voltou a colar no G6 do campeonato brasileiro, o Furacão agora tem 23 pontos e está na oitava colocação da competição, já o Bahia segue com 13 pontos e próximo a ZR.

Com grande atuação do lateral direito Khellven que na noite de domingo atuou como “garçom” em campo servindo seus companheiros de equipe com belas assistências e passes, e dessas assistências saíram os 2 gols do Furacão, o primeiro com Vitor Roque e o segundo com Erick.

O próximo jogo do Athletico será fora de casa no dia 23 contra a equipe do Vasco da Gama

FICHA TÉCNICA

Athletico Paranaense 2×0 Bahia

Campeonato Brasileiro 2023: 15ª rodada

Data: 16/08/2023 (domingo)

Horário: 18h30

Local: Ligga Arena

Público total: 17.091

Público pagante: 16.142

Renda: R$ 585.300,00

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Maira Mastella Moreira (RS)

Quarto árbitro: Gustavo Nogas (PR)

Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Zé Ivaldo e Thiago Heleno (CAP) e Everaldo (Bahia)

Gol: Vitor Roque, aos 23′, e Erick, aos 34′ do primeiro tempo

Athletico Paranaense: Bento; Khellven (Madson, aos 40′ do 2º tempo), Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Esquivel; Christian, Erick, Fernandinho (Hugo Moura, aos 40′ do 2º tempo) e Canobbio (Cuello, aos 29′ do 2º tempo); Vitor Bueno (Vidal, aos 16′ do 2º tempo) e Vitor Roque (Pablo, aos 29′ do 2º tempo)

Técnico: Wesley Carvalho

Bahia: Marcos Felipe; Cicinho (André, aos 21′ do 2º tempo), Kanu, Gabriel Xavier e Ryan (Matheus Bahia, aos 21′ do 2º tempo); Acevedo (Yago Felipe, aos 28′ do 2º tempo), Thaciano e Cauly; Ademir, Everaldo e Kayky (Lucas Mugni, aos 13′ do 1º tempo)

Técnico: Renato Paiva