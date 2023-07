Coritiba joga bem, mas fica no empate com o Cruzeiro

Reportagem: Fernando Plantes

Cruzeiro e Coritiba não se enfrentavam na Série A desde 2017. Depois disso, as equipes só jogaram duas vezes pela Série B em 2021. O Coxa, inclusive, não vence a Raposa fora de casa desde o Brasileirão de 2004, quando fez 3 a 0 em BH.

Em jogo muito pegado, Coritiba e Cruzeiro ficaram no empate por 0 a 0 na manhã deste domingo (16), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 15ª rodada do Brasileirão.

O Coxa teve boas chances na frente, mas parou em Rafael Cabral, e fez um jogo seguro defensivamente. O time do técnico Kosloski completa três jogos sem perder na Série A, sendo duas vitórias e um empate, mas ainda se mantem na ZR na 18ª posição, agora com 11 pontos.

Apesar do 0 a 0 no primeiro tempo, Cruzeiro e Coritiba fizeram jogo aberto. Sem Alef Manga, artilheiro do time na temporada, o Alvi-verde sofreu ofensivamente. Rodrigo Pinho e Kaio César perderam boas chances. A Raposa respondeu em um chute cruzado de Wesley. O ritmo foi alto, mesmo com a partida às 11h da manhã com Sol forte.

No segundo tempo, o time paranaense foi superior. Conseguiu evitar os ataques do Cruzeiro e forçou Rafael Cabral a fazer boas defesas. Organizado, o Coxa finalizou bem com Marcelino Moreno, Matheus Bianqui e Robson, mas o goleiro salvou.

Na reta final, o goleiro coxa-branca Gabriel espalmou um chute de perigo de Wallisson. Mas o goleiro da raposa novamente foi destaque em resposta do ataque coxa-branca, agora em arremate de Diogo Batista. O Cruzeiro ainda tentou em bolas paradas, que só assustaram a defesa do Coxa.

O Coritiba agora volta a campo diante do Fluminense apenas na segunda-feira (24), às 19h, no Couto Pereira, pela 16ª rodada do Brasileirão.

FICHA TECNICA

Brasileirão 2023 – 15ª rodada

16/07/2023

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte.

Cruzeiro 0x0 Coritiba

Cruzeiro:

Rafael Cabral; Palacios (Stênio), Neris (Oliveira), Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa (Wallisson), Filipe Machado e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley (Paulo Vitor) e Robert (Gilberto).

Técnico: Pepa.

Coritiba:

Gabriel; Natanel, Jean, Kuscevic e Jamerson (Victor Luis); Bruno Gomes, Matheus Bianqui (Fransérgio) e Marcelino Moreno; Kaio César (Andrey), Robson (Diogo Batista) e Rodrigo Pinho (Edu).

Técnico: Thiago Kosloski (interino).

Cartões amarelos: Neris (CRU); Kuscevic, Jean Pedroso, Jamerson, Marcelino Moreno (CFC).

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS).

Assistentes: Maurício Coelho Silva Penna (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ).

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (FIFA-RN).