Andraus vence PSTC fora de casa

Reportagem: Admilson Leme

O Andraus venceu o PSTC, por 2×1, na manhã do último domingo (16/07), no Estádio Municipal Álvaro Alves, em Alvorada do Sul, pelo jogo de ida da final da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense.

Em um jogo bem movimento e com as duas equipes buscando a vitória desde o início do jogo.

O Andraus tomou a iniciativa do jogo e chegou a abrir o placar aos 13 minutos com Jair, porém o gol foi anulado devido impedimento do jogador.

Logo em seguida aos 17 minutos, após boa jogada e finalização de Israel na trave, a bola sobrou para Jair que não desperdiçou a oportunidade e abriu o placar.

Andraus continuou a buscar o jogo e aos 26 minutos ampliou o placar para 2×0, com Rubens.

No retorno para o segundo tempo o jogo foi bastante truncado, e com os técnicos fazendo substituições nos times buscando melhorar o desempenho das equipes.

Já no fim do segundo tempo o PSTC, foi pra cima com mais eficiência, e aos 39 minutos, obrigou o goleiro visitante fazer uma difícil defesa.

Logo em seguida, aos 40 minutos, após cruzamento Gabriel cabeceou e marcou para diminuir o placar para 2×1.

O PSTC foi pra cima embusca do empate, mas o Andraus quase chegou ao terceiro gol com Jair, em seguida Ruan quase empatou o jogo após falha da defesa do Andraus.

As duas equipes voltarão à se enfrentar no dia 23 de julho (domingo), às 11h, na Vila Capanema.

O Andraus entra com o resultado de empate a favor, para conquistar a competição, já o PSTC, precisa vencer por dois gols ou mais para ser campeão. Em caso de vitória por 1×0 do PSTC a decisão será nos pênaltis.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Municipal Álvaro Alves, Alvorada do Sul – PR.

Data: 16 de julho (domingo).

Horário: 11h (horário de Brasília).

Público total: 945 pessoas.

PSTC: Pedro Henrique; Murilo, Léo Cruz, Léo Assunção e Márcio; Mateus, Vanderlei e Ruan; Kevin (Gabriel), Fellipe e Nathan.

Técnico: Vinicius Feijão.

Andraus: Carlos Henrique; Bruno, William Carvalho, Jorge Alemão e Rubens (Gabriel); Sorbara (Roni), Paulista e Gabriel; Israel, Hiago e Jair.

Técnico: Claudemir Sturion.

Gols: Jair, Rubens e Gabriel.

Cartões amarelos: Murilo e Mateus.