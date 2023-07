Equilíbrio Postural: Importância e Benefícios

O equilíbrio é um fator de grande importância para o ser humano, pois sem ele seria difícil ou até impossível a realização de algumas tarefas. Trata-se de habilidades das articulações que as fazem retornar ao seu estágio inicial após a realização de um movimento que provoca instabilidade. Para a realização de tais habilidades o organismo utiliza o aparelho vestibular localizado próximo ao ouvido humano que funciona não para ouvir e sim para equilibrar o organismo.

O aparelho vestibular, formado por estruturas ósseas, tem seu interior preenchido por estruturas membranosas e líquidos que são responsáveis por enviar ao cérebro as informações da direção que estamos indo, recebendo ainda informações das atividades sensoriais e das atividades motoras para funcionar bem.

Por meio do equilíbrio é que se consegue permanecer de pé, andar, correr, pular e principalmente mexer todos os membros. Tais movimentações somente são realizadas porque o organismo, através do aparelho vestibular, consegue estabilizar as forças exercidas no movimento, fazendo com que estas sejam anuladas, ou seja, faz com que a força realizada seja compensada para que as articulações retomem a força inicial.