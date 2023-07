Espirro e claridade: uma relação surpreendente

É fato. Quando estamos com vontade de espirrar e olhamos para o sol ou para uma lâmpada, espirramos com muito mais facilidade. Mas por que motivo isso acontece? Na verdade, não existe uma explicação totalmente aceita para isso, no entanto, a hipótese mais aceita é a que relaciona esse feito com o chamado reflexo cruzado.

Segundo alguns especialistas, nós espirramos quando olhamos para a claridade devido ao fato das mensagens visuais enviadas para o nosso cérebro passarem muito próximas daquelas enviadas pelo nervo olfatório e pelo trigêmeo, que comanda a contração dos nervos da mucosa nasal, estimulando assim, o mecanismo do espirro.