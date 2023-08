Diferença de temperatura entre polos norte e sul: descubra!

Polo norte e polo sul: qual é mais frio?

Descubra a diferença de temperatura entre os dois polos.

O polo norte e o polo sul são conhecidos por suas baixas temperaturas e condições extremas. No entanto, você já se perguntou qual dos dois é mais frio?

Embora ambos os polos sejam extremamente frios, o polo sul é geralmente considerado o mais frio dos dois. Isso ocorre porque o polo sul está localizado em uma área de terra, enquanto o polo norte está localizado em uma área de oceano. A terra do polo sul retém mais frio do que o oceano do polo norte, resultando em temperaturas mais baixas.

No polo sul, as temperaturas médias variam entre -25°C e -45°C durante o inverno, podendo chegar a incríveis -80°C em algumas áreas. Já no polo norte, as temperaturas médias variam entre -30°C e -40°C durante o inverno, com algumas áreas chegando a -60°C.

Além disso, o polo sul também possui uma camada de gelo mais espessa do que o polo norte. A camada de gelo do polo sul pode atingir até 4.000 metros de espessura, enquanto a do polo norte varia entre 2 e 3 metros.

É importante ressaltar que essas temperaturas são extremamente perigosas e podem ser fatais para os seres humanos. Portanto, é essencial tomar todas as precauções necessárias ao visitar essas regiões.

