Caravana Étnico-cultural leva atividades culturais itinerantes aos bairros de Curitiba

O ônibus da Caravana Étnico-cultural volta a percorrer os bairros de Curitiba

A partir deste mês, o ônibus da Caravana Étnico-cultural estará de volta, percorrendo os bairros de Curitiba. Desta vez, as atividades culturais itinerantes terão como objetivo dar visibilidade às populações negra (preta e parda), indígena e cigana. As regionais Boa Vista, Boqueirão e Matriz serão contempladas.

Largada da temporada 2023

A temporada de 2023 da Caravana Étnico-cultural foi oficialmente iniciada pelo prefeito Rafael Greca, durante um evento no Salão Nobre da Prefeitura. Representantes de cada etnia estavam presentes, incluindo o cantor Wes Ventura e expositores de artesanato e produtos culturais afro, indígena e cigano. O prefeito ressaltou a importância da cultura e da igualdade racial, afirmando que todos os seres humanos são iguais.

Programação

A Caravana Étnico-cultural estará no Parque Bacacheri (Regional Boa Vista) no dia 19 de agosto, das 14h às 17h. Além disso, a programação cultural do projeto terá início nesta sexta-feira (11/8), no Cati Boa Vista, com a oficina Mborai: contos e rezos Mbya Guarani. No Boqueirão, a apresentação acontecerá em 28 de outubro, na Rua da Cidadania, e a Matriz encerrará o circuito em 18 de novembro, no Memorial de Curitiba.

Caravana cultural

A Caravana Étnico-cultural é um projeto que faz parte do Plano de Governo Viva Curitiba Transparente, no Eixo Responsabilidade. Seu objetivo é dar visibilidade às populações negra (preta e parda), indígena e cigana, por meio de ações afirmativas e oferta de produtos e serviços que valorizem a cultura e a origem de cada etnia. A caravana percorrerá todas as dez regionais até 2024.

Presenças

O evento de lançamento da temporada contou com a presença do vice-prefeito, secretários municipais, representantes de instituições e administradores regionais. Também estiveram presentes representantes das famílias das etnias indígena e cigana.

