“Revitalização do viaduto da Rua Francisco Derosso na Linha Verde: um novo visual para a cidade”

Obras de revitalização da trincheira da Linha Verde com a Rua Francisco Derosso

O viaduto da Rua Francisco Derosso, no cruzamento com a Linha Verde, no bairro Xaxim, está com visual novo. A cor verde em diferentes tons das laterais da estrutura e cinza na laje principal e pilares de sustentação se destacam de longe, dando novo aspecto ao equipamento que estava desgastado pelo tráfego constante de milhares de veículos e pela ação do tempo.

A ação coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) integra as intervenções do Zelo por Curitiba, um conjunto de obras e serviços para dar qualidade de vida e bem-estar à população.

Intervenções nas obras de arte de ruas e avenidas

Nos últimos três anos, a Smop realizou 67 intervenções nas chamadas obras de arte de ruas e avenidas e equipamentos públicos, para requalificar e melhorar as estruturas para o uso da população. O viaduto da Francisco Derosso é o trabalho mais recente nessa linha.

Veja os trabalhos que foram realizados nessas estruturas:

30,5 mil metros quadrados de verniz antipichação

63,9 mil metros quadrados de tinta acrílica

3,6 mil metros quadrados de pintura com tinta epóxi

7 mil metros quadrados de pintura em esquadrias metálicas

“Recuperar estes equipamentos, além de garantir mais segurança para os usuários, também causa bem-estar na população, que terá uma estrutura requalificada e mais bonita, fator que contribui também para valorizar a região”, disse o secretário de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Reforma completa do viaduto

Além da limpeza e da pintura antipichação, as intervenções também abrangem trabalhos de recuperação das estruturas viárias. São feitos reparos estruturais no corpo das trincheiras para mitigar patologias causadas pela ação do tempo e por colisões de veículos.

O serviço conserta, por exemplo, partes danificadas do concreto, corrige pontos identificados de infiltração de água e recobre as barras metálicas que estão aparentes.

Primeiro passo é a limpeza

A requalificação do viaduto da Rua Francisco Derosso terminou em julho. O trabalho começou com a retirada a vegetação que crescia na estrutura de contenção, além de fazer roçada e limpeza do entorno.

“Depois, a estrutura foi lavada com um caminhão hidrojato abastecido com água de reuso para remover a fuligem, o que permitiu identificar os setores que estavam precisando de reparos por desgaste da ação do tempo ou por colisões de veículos”, explicou a engenheira Paula Guedes, do Departamento de Edificações da Smop.

Gradil e novos guarda-corpos

Feitas as correções na superfície, a estrutura recebeu nova pintura com tinta acrílica e cobertura de verniz antipichação que também ajuda a proteger da fuligem. A intervenção incluiu também a recuperação do gradil da escadaria lateral e colocação de novos guarda-corpos nas duas laterais da estrutura.

A novidade agradou os moradores que gostaram do novo visual e acharam que o viaduto que ficou mais seguro com a requalificação.

“O viaduto ficou muito mais bonito com a pintura. Antes estava com uma aparência de sujo e agora está com outra cara, muito mais apresentável. São trabalhos como este que deixam a cidade mais bonita”, disse a operadora de caixa, Mariza Silva.

Morador do bairro Xaxim, Gerson Alves gostou do novo visual do viaduto. “Fizeram um trabalho excelente, nota 10 mesmo. Tinha um setor que estava sem guarda-corpo por causa de acidentes de carro e agora tudo foi recuperado. Ficou mais seguro e bonito”, disse Gerson.

Ação transformadora

As ações da Prefeitura têm um caráter transformador não só no aspecto visual. No caso do Viaduto do Capanema, por exemplo, além da revitalização da estrutura, a Prefeitura instalou ali o Complexo de Segurança Alimentar do Capanema.

Sob o viaduto foi montada uma estrutura que reúne o 35º Armazém da Família da cidade e a Escola de Segurança Alimentar e Nutricional Patrícia Casillo, equipada com um restaurante do programa Mesa Solidária para distribuição de refeições gratuitas.

Iluminação de túnel

Também existem casos, que além da limpeza e pintura os equipamentos recebem iluminação especial para tornar o trânsito mais seguro.

Foi o que aconteceu com as duas trincheiras sob a BR-277 que dão acesso à Estrada da Minha do Ouro, no bairro Mossunguê, e a da Rua Comendador Fontana sob Avenida João Gualberto, no Alto da Glória, que receberam sistemas de iluminação iguais aos aplicados em túneis e de acordo com o que determina a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 5181 voltada às passagens subterrâneas.

A nova iluminação reduz, durante o dia, a diferença brusca de luminosidade, da claridade exterior para o escuro do interior do túnel, e garante a adaptação do olho humano, que leva até sete segundos para se recuperar do ofuscamento causado pela mudança repentina.

Por essa razão, todos os projetores, em tecnologia LED, permanecem acesos durante o dia e apenas dois ficam ligados ao longo da noite.

Também foram realizadas melhorias no sistema de iluminação da trincheira da Rua Lincoln da Cunha Pereira, sob a BR-277, que recebeu dois projetores LED de 150W de potência.

Principais intervenções

Trincheira do cruzamento da Rua Pedro Magalhães de Oliveira com a Linha Verde

Trincheira do cruzamento da Rua Marechal Octávio Saldanha Mazza com a Linha Verde

Trincheira do cruzamento da Rua General Mário Tourinho com a Avenida Nossa Senhora Aparecida

Passarela metálica da estação-tubo Vila Olímpica

Viaduto do Capanema

Trincheira do cruzamento da Rua Emanoel Voluz com a Linha Verde

Trincheira Linha Verde Norte

Trincheira Bairro Alto/Bacacheri

Trincheiras da Avenida Deputado Anibal Khury

Viaduto da Avenida Comendador Franco no cruzamento com a Linha Verde

Viaduto sobre a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes

Trincheira da Linha Verde com a Rua Francisco Derosso

